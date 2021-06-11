Трамп попросил Байдена передать Владимиру Путину наилучшие пожелания

Экс-президент США Дональд Трамп попросил действующего американского лидера Джо Байдена передать президенту России Владимиру Путину наилучшие пожелания во время саммита в Женеве. Об этом Трамп заявил в четверг.

"Удачи Байдену во взаимодействии с Путиным", - цитирует ТАСС заочное обращение бывшего американского лидера к хозяину Белого дома. Трамп отметил, что его встреча с президентом России в Хельсинки в 2018 году была "великолепной и очень продуктивной". Республиканец подчеркнул, что по итогам саммита США многое выиграли, в том числе "уважение президента Путина и России".

Трамп также в шутку попросил Байдена не засыпать на встрече (в ходе предвыборной кампании Трамп иногда называл своего оппонента "сонным Джо").

Лидеры России и США встретятся 16 июня в Женеве. В преддверии саммита Джо Байден заявил, что Вашингтон стремится к стабильным и предсказуемым отношениям с Москвой. Он также указал на большую ответственность, которую несут обе страны, в том числе по обеспечению стратегической стабильности. "Я самым серьезным образом рассматриваю эту ответственность", - отметил американский лидер.