Саммит Путина и Байдена в Женеве пройдет на вилле Ла Гранж

16 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретятся в швейцарской Женеве. В четверг объявлено, что саммит проведут на знаменитой вилле Ла Гранж. Она была построена чуть ниже римских руин на склоне холма в XVIII веке.

В центре внимания глав государств будут вопросы двусторонних отношений. Ранее президент России отметил необходимость найти пути их урегулирования, поскольку "сегодня они находятся на чрезвычайно низком уровне".

"Швейцария благодарит обе страны за доверие, выраженное при выборе Женевы", - говорится в сообщении МИД Швейцарии в Twitter

После саммита Путин и Байден пообщаются с журналистами. Но в каком формате пройдет эта встреча, пока не сообщается. Также неизвестно, планируется ли подписание документов по итогам саммита.