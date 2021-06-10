Новости

Песков: Путин прилетит на саммит в Женеву непосредственно в день переговоров 09:56
На Урале возбуждено дело по факту ДТП с шестью погибшими пешеходами 09:55
Лауреат Нобелевской премии по химии Рихард Эрнст скончался в Швейцарии 09:39
Минтруд не будет увеличивать количество нерабочих дней ради 31 декабря 09:28
Движение на Тверской улице в Москве перекроют с пятницы до понедельника 09:27
Новый чат-бот позволит москвичам узнать дату проверки газового оборудования 09:20
Саммит Путина и Байдена в Женеве пройдет на вилле Ла Гранж 09:18
Опубликовано видео с места ДТП с шестью погибшими на Урале 09:02
Какие профессии будут самыми востребованными через 5-10 лет 08:45
Володин сообщил о сэкономленных депутатами средствах за пять лет 08:00
"Айлендерс" Варламова и Сорокина вышли в полуфинал Кубка Стэнли 07:50
Россиян предупредили о новой уловке телефонных мошенников 07:38
В Мьянме разбился военный самолет 07:33
В Свердловской области шесть человек погибли в ДТП со служебным автобусом 07:23
В Гонконге объявили лотерею для поощрения темпов вакцинации 07:13
В МИД назвали условие для исключения США из списка недружественных стран 07:06
На Кипре с 10 июня отменят комендантский час и откроют ночные клубы 06:30
Сколько времени тратят россияне, чтобы собраться на работу 06:01
В Индии 11 человек погибли при обрушении четырехэтажного здания 05:47
Цикады помешали сопровождающим Байдена журналистам вылететь в Европу 05:31
В Перу впервые выявили "индийский" штамм коронавируса 04:43
В Южной Корее при обрушении здания на автобус пострадали 17 человек 04:37
На Украине заявили о зависимости вооруженных сил от российского топлива 04:20
WSJ: Компания JBS заплатила хакерам 11 миллионов долларов 04:19
Рябков: Заявления США по "Северному потоку-2" не изменят позицию России 03:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд напомнил о запрете ЧОПам обыскивать граждан
Верховный суд напомнил о запрете ЧОПам обыскивать граждан
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
В "РГ" обсудят массовый скрининг новорожденных
В "РГ" обсудят массовый скрининг новорожденных
10.06.2021 09:18
Рубрика: В мире

Саммит Путина и Байдена в Женеве пройдет на вилле Ла Гранж

Фото: Fabrice COFFRINI / AFP Фото: Fabrice COFFRINI / AFP
Фото: Fabrice COFFRINI / AFP

16 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретятся в швейцарской Женеве. В четверг объявлено, что саммит проведут на знаменитой вилле Ла Гранж. Она была построена чуть ниже римских руин на склоне холма в XVIII веке.

Фото: Владимир Трефилов
Лавров о саммите Россия - США: Для танго нужны двое

В центре внимания глав государств будут вопросы двусторонних отношений. Ранее президент России отметил необходимость найти пути их урегулирования, поскольку "сегодня они находятся на чрезвычайно низком уровне".

"Швейцария благодарит обе страны за доверие, выраженное при выборе Женевы", - говорится в сообщении МИД Швейцарии в Twitter

После саммита Путин и Байден пообщаются с журналистами. Но в каком формате пройдет эта встреча, пока не сообщается. Также неизвестно, планируется ли подписание документов по итогам саммита.

В мире Европа Швейцария Президент Россия и США

Главное сегодня

Саммит Путина и Байдена в Женеве пройдет на вилле Ла Гранж
В МИД назвали условие для исключения США из списка недружественных стран
Минтруд не будет увеличивать количество нерабочих дней ради 31 декабря
Пушков оценил настрой Байдена на жесткий разговор с Путиным
В Гидрометцентре рассказали о погоде в праздничные дни
На каких условиях заключенных в разных странах привлекают к работе
В Польше введут новую научную дисциплину: науку о семье