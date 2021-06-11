УАЗ "Патриот" в версии "Охотник": первые фото

Ульяновский автозавод представил УАЗ "Патриот" в версии "Охотник". Презентация модели прошла в рамках выездного заседания Комитета Совета Федерации по экономической политике.

Новая модификация внедорожника, построенная на основе комплектации "Люкс Премиум Автомат", получила защитное покрытие Raptor, грязевую резину BFGoodrich All-Terrain T/A, силовые пороги, лебедку, а также экспедиционный багажник со светодиодной балкой, домкратом и шанцевым инструментом.

Помимо этого, багажное отделение "Патриота" оборудовано органайзером с парой оснащённых электромеханическими замками отсеков.

Под капотом автомобиля располагается 150-сильный "атмосферник" ЗМЗ-Про объёмом 2,7 литра. Бензиновый двигатель стыкуется с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией Punch Powerglide.

Выпуск "Охотника" планируется наладить совместно с одним из партнёрских предприятий УАЗа. Стоимость доработок пока неизвестна. При этом УАЗ "Патриот" в комплектации "Люкс Премиум Автомат" предлагается по цене от 1 475 000 рублей.