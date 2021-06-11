Ученые назвали самый опасный штамм коронавируса

Индийский штамм коронавируса более заразен, чем появившийся прошлой осенью кентский, и хуже реагирует на вакцинацию, сообщили в Управлении здравоохранения Англии (Public Health England).

Как показало исследование, индийский штамм, который еще называют Delta, более заразен, чем кентский (Alpha), вызвавший третью волну коронавируса в Европе. Риск передачи новой мутации вируса в домовладениях на 60% выше.

Кроме того, применяемые вакцины после первой прививки на 17% менее эффективны против индийского штамма, однако после полного цикла вакцинации этот показатель становится несущественным.

"Следовательно, главной защитой от варианта Delta является полная вакцинация", - говорится в исследовании.

Также медики добавили, что сейчас индийский штамм активно распространяется в Великобритании, и на него приходится 90% всех новых случаев. К тому же, в последние дни в стране быстрыми темпами растет количество зараженных.

Ранее в ВОЗ сообщили, что индийский штамм грозит охватить всю Европу.