В "Газпроме" рассказали, сколько домов попадут под "социальную газификацию"

В программу "социальной газификации", предполагающей подключение домовладений к газу без привлечения средств населения, могут попасть от полутора миллионов домов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" Сергея Густова.

"В ближайшее время - я думаю, что в течение двух недель - мы сможем вам предоставить эту информацию даже в разрезе субъектов. И, определив метраж до каждого из домов, мы выйдем на стоимость удельную одного подключения и тогда выдадим вам цифру, сколько это стоит всего по стране", - отметил Густов.

Ранее Густов отмечал, что на бесплатное подключение к газу могут рассчитывать владельцы частных жилых домов площадью не более 300 квадратных метров. Речь идет о строительстве газопровода до границы участка.

Президент Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию поручил довести уровень газификации в стране к 2030 году до 82,9% (сейчас - 71,4%). Программа оценивается в 1,9 триллиона рублей.