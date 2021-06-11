В Германии решили смягчить ограничения на поездки по миру

Власти Германии приняли решение ослабить ограничения на заграничные поездки. Как передает Bild, с 1 июля гражданам ФРГ будет разрешено путешествовать в регионы и страны, где еженедельно выявляется менее 200 новых случаев коронавируса на 100 тысяч жителей.

По данным газеты, такое решение принял министр иностранных дел Германии Хайко Маас в связи с тем, что представители стран ЕС дали добро на открытие границ внутри сообщества для лиц, прошедших полный курс вакцинации.

В самой Германии уровень в 200 случаев заражения на 100 тысяч жителей считается критическим, когда такое происходило, в стране вводились локальные локдауны.

По словам Мааса, хотя Берлин и отметит с 1 июля общую рекомендацию отказа от поездок в регионы риска, власти Германии продолжат следить за эпидемиологической ситуацией в мире и выпускать рекомендации по странам с особо высоким уровнем заболеваемости.

Напомним, с 1 июля в ЕС заработает система сертификатов вакцинации от коронавируса. В них будет содержаться информация о прививке от COVID-19, об отрицательном ПЦР-тесте или же о факте перенесенного заболевания и наличии иммунитета. Наличие сертификата позволит без задержек пересекать границы внутри ЕС.