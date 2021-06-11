Новости

Российский боксер Андреев завоевал золотой пояс чемпиона WBA 20:54
Стали известны стартовые составы Италии и Турции на матче открытия Евро 20:54
Эксперты посоветовали выбросить британские экспресс-тесты на COVID в мусор 20:39
Лукашенко утвердил новые положения о Совете Безопасности 20:36
В Москве снова откроется Останкинская башня 20:22
Президент присвоил генеральские звания высших офицеров Вооруженных сил 20:14
Минтруд предложил уточнить правила получения маткапитала отцами-одиночками 20:12
Циципас стал первым финалистом Открытого чемпионата Франции по теннису 20:08
Черноморский флот приступил к слежению за эсминцем США 20:03
В начале июня максимальная ставка по вкладам в РФ составила 5,1% 19:48
Монголия зарегистрировала вакцину от коронавируса "Спутник Лайт" 19:12
Владельцы частных домов смогут штрафовать коммунальщиков 18:54
Пятеро ополченцев ЛНР погибли при нападении украинских диверсантов 18:52
Мошенники выкачали из Wildberries 350 миллионов рублей 18:47
Росстат: Медианная зарплата в 2020 году выросла на 6,4% 18:46
Песков назвал причину проведения саммита Путина и Байдена 18:45
В Воронежской области столкнулись рейсовый автобус и грузовик 18:41
Путин подписал закон, снижающий административную нагрузку на бизнес 18:41
Путин ужесточил наказание за разглашение информации ограниченного доступа 18:38
Цена нефти впервые за два года превысила $73 за баррель 18:26
NBC проанонсировал первое за три года интервью Путина американским СМИ 18:15
Сэмюэл Л. Джексон назвал пять самых любимых фильмов со своим участием 18:09
Путин подписал закон о наказании за публикацию данных силовиков 18:06
Роспотребнадзор предложил смягчить правила въезда в РФ для части россиян 18:02
Власти Москвы обсудят с ресторанами создание антиковидных зон 18:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы имена лауреатов Госпремии
Названы имена лауреатов Госпремии
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
11.06.2021 19:48
Рубрика: Экономика

В начале июня максимальная ставка по вкладам в РФ составила 5,1%

Текст: Евгения Думанская

В первой декаде июня средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десятке банков, привлекающих самые большие объемы депозитов физлиц, составила по данным ЦБ РФ 5,1%.

Росстат: Медианная зарплата в 2020 году выросла на 6,4%

При определении максимальной процентной ставки учитывается среднее арифметическое значение максимальных ставок по вкладам, доступным любому клиенту в десяти крупнейших российских организациях. Вклады с капитализацией процентов, дополнительными условиями, а также в случае разделения срока на периоды с разными ставками, не учитываются.

В третьей декаде мая ставка находилась на уровне 4,9%. ЦБ РФ сегодня поднял ключевую ставку до 5,5%, а также допустил ее новый рост в июле.

Экономика Финансы Инвестиции Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк

Главное сегодня

Песков назвал причину проведения саммита Путина и Байдена
Росстат: Медианная зарплата в 2020 году выросла на 6,4%
Роспотребнадзор предложил смягчить правила въезда в РФ для части россиян
Путин подписал закон о бесплатном проведении газа до границ участка
Собянин назвал долю москвичей с иммунитетом к COVID-19
Как новые условия льготной ипотеки изменят доступность жилья
Почему растет импорт пальмового масла и чем это грозит