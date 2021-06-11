В начале июня максимальная ставка по вкладам в РФ составила 5,1%

В первой декаде июня средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десятке банков, привлекающих самые большие объемы депозитов физлиц, составила по данным ЦБ РФ 5,1%.

При определении максимальной процентной ставки учитывается среднее арифметическое значение максимальных ставок по вкладам, доступным любому клиенту в десяти крупнейших российских организациях. Вклады с капитализацией процентов, дополнительными условиями, а также в случае разделения срока на периоды с разными ставками, не учитываются.

В третьей декаде мая ставка находилась на уровне 4,9%. ЦБ РФ сегодня поднял ключевую ставку до 5,5%, а также допустил ее новый рост в июле.