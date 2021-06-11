В РЖД рассказали о продаже льготных билетов для семей с детьми

Продажа льготных билетов на поезда для семей с детьми начнется после проведения отбора перевозчиков для получения госсубсидий, сообщили "РГ" в Федеральной пассажирской компании (ФПК, дочернее предприятие "Российских железных дорог"). Купить льготные билеты на поезда семьи с детьми смогут по всем направлениям.

Накануне постановление правительства о субсидировании льготных тарифов для семейных путешествий на поездах дальнего следования подписал премьер-министр Михаил Мишустин. На субсидирование льготных тарифов в 2021 году будет выделено более 1,3 миллиарда рублей.

"Решение направлено на поддержку и развитие внутреннего туризма. Семьи с детьми, путешествующие по России, смогут покупать билеты на поезда дальнего следования по льготным тарифам по всем направлениям", - отметили в компании.

Решение поможет предоставить родителям с детьми возможность чаще совершать поездки на поездах. ФПК, как и другие железнодорожные перевозчики, будет подавать заявку на получение субсидий от государства. О начале отбора будет объявлено на сайте Федерального агентства железнодорожного транспорта.

"В случае заключения соглашения с регулятором АО "ФПК" как перевозчик будет готово выполнять все взятые на себя обязательства согласно опубликованному постановлению. Мы сделаем все возможное, чтобы покупка билетов по льготному тарифу была для семей максимально удобной и доступной", - отметили в компании.

Льготные тарифы будут действовать для поездок в купейных вагонах в поездах дальнего следования всех категорий. Согласно постановлению правительства, купить билеты со скидкой смогут семьи с одним ребенком или несколькими детьми до 18 лет. Льготный тариф будет рассчитываться по специальной формуле - как разница между стоимостью билета по выбранному маршруту в купе и 50% его стоимости в плацкартном вагоне.