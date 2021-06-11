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Рубрика: В мире

Великобритания передаст бедным странам 100 млн доз вакцины от COVID-19

Фото: TOBY MELVILLE / POOL / AFP Фото: TOBY MELVILLE / POOL / AFP
Фото: TOBY MELVILLE / POOL / AFP

Великобритания передаст бедным странам как минимум 100 миллионов доз вакцины от COVID-19 из своих запасов. Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон.

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По его словам, британская программа вакцинации идет успешно, и теперь есть возможность поделиться лишними дозами вакцины с теми, кто в них нуждается. "Поступая так, мы делаем важный шаг к окончательной победе над пандемией", - цитирует РИА Новости Джонсона. Он также выразил надежду, что на саммите "семерки" и другие страны "возьмут на себя аналогичные обещания". Великобритания начнет поставки вакцины в ближайшее время.

Саммит лидеров стран "семерки" откроется в пятницу в английском графстве Корнуолл. Ожидается, что участники встречи пообещают обеспечить нуждающиеся страны миллиардом доз вакцины.

Ранее сообщалось, что Борис Джонсон получил вторую дозу вакцины AstraZeneca от коронавируса. По мнению премьер-министра, коронавирус представляет собой "настоящий риск", и сделать прививку - это хорошая идея.

В мире Европа Великобритания Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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