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11.06.2021 09:02
Рубрика: Видео

Видео: фермер выкинул припаркованную на его поле чужую машину

Текст: Вадим Давыденко

Британскую общественность надвое расколол инцидент, приключившийся на днях в графстве Дарем (северо-восток Англии).

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Местного 57-летнего фермера взбесили бесцеремонные туристы из ближайших городов, устраивающие на его полях уикенды с пикниками. Когда ему надоело делать устные предупреждения о том, что это частная собственность, он молча сел за руль вилочного погрузчика, поднял одну из припаркованных на его покосе легковушек и вышвырнул ее подальше.

В Интернете тут же заголосили сотни возмущенных лондонцев, измотанных за год ковидными ограничениями и невозможностью выехать на курорты, а также манчестерцы, ливерпульцы и прочие обитатели каменных джунглей Британии. "Что ж нам теперь, и на природу выехать нельзя? - обиженно вопрошают они. - Ни в тени деревьев посидеть, ни по молодой травке босиком пройтись?"

"По травке - пожалуйста, - сердито огрызаются в Сети сторонники даремского фермера. - Но вы же смотрите, что топчете. Это же люцерна! А вот рапс, вот лен, а вон пшеница озимая".

Что по этому поводу скажет британский суд, уважающий частную собственность, непонятно. Пока же возбуждено уголовное дело по нанесению ущерба (разбита машина) и легким телесным повреждениям (в конце ролика видно, как разворачивающийся погрузчик сбивает с ног владельца автомобиля). А между тем т.н. "однодневных туристов" на полях и лугах фермеров становится все больше.

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#видео