Новости

В Москве прокуратура "воскресила" ошибочно признанного умершим пенсионера 22:12
Володин одобрил вынесение проекта о суррогатном материнстве на Совет Госдумы 22:04
УЕФА требует прикрыть политический лозунг на форме сборной Украины 22:03
Турция - Италия - онлайн-трансляция матча чемпионата Европы по футболу 22:00
Президент наградил сотрудников Центра им. Чумакова за вакцину "Ковивак" 21:55
Евгений Миронов станет шоураннером сериала о Горбачеве 21:49
В Минтруда объяснили, как получить выплату на ребенка от 6 до 18 лет 21:22
Заместителем министра просвещения назначена Анастасия Зырянова 21:14
Российский боксер Андреев завоевал золотой пояс чемпиона WBA 20:54
Стали известны стартовые составы Италии и Турции на матче открытия Евро 20:54
Эксперты посоветовали выбросить британские экспресс-тесты на COVID в мусор 20:39
Лукашенко утвердил новые положения о Совете Безопасности 20:36
В Москве снова откроется Останкинская башня 20:22
Президент присвоил генеральские звания высших офицеров Вооруженных сил 20:14
Минтруд предложил уточнить правила получения маткапитала отцами-одиночками 20:12
Циципас стал первым финалистом Открытого чемпионата Франции по теннису 20:08
Черноморский флот приступил к слежению за эсминцем США 20:03
В начале июня максимальная ставка по вкладам в РФ составила 5,1% 19:48
Монголия зарегистрировала вакцину от коронавируса "Спутник Лайт" 19:12
Владельцы частных домов смогут штрафовать коммунальщиков 18:54
Пятеро ополченцев ЛНР погибли при нападении украинских диверсантов 18:52
Мошенники выкачали из Wildberries 350 миллионов рублей 18:47
Росстат: Медианная зарплата в 2020 году выросла на 6,4% 18:46
Песков назвал причину проведения саммита Путина и Байдена 18:45
В Воронежской области столкнулись рейсовый автобус и грузовик 18:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы имена лауреатов Госпремии
Названы имена лауреатов Госпремии
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
11.06.2021 22:04
Рубрика: Власть

Володин одобрил вынесение проекта о суррогатном материнстве на Совет Госдумы

Текст: Татьяна Замахина

Совет Госдумы на следующей неделе рассмотрит законопроект о запрете на услуги суррогатных матерей для иностранцев. Председатель ГД Вячеслав Володин поддержал предложение вынести этот документ на последнее в нынешнюю весеннюю сессию заседание Совета.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Патриарх Кирилл призвал запретить суррогатное материнство для иностранцев

Ранее стало известно, что с инициативой на тему указанного запрета выступила группа парламентариев из обеих палат парламента во главе с вице-спикером Госдумы Петром Толстым.

Володин направил законопроект в профильный комитет по вопросам семьи, женщин и детей, уточняется на сайте ГД.

Согласно законопроекту, воспользоваться услугами суррогатных матерей смогут только состоящие в браке граждане России, либо одинокая женщина - гражданка РФ, для которой вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям, объяснил ранее Толстой

Один из авторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в свою очередь, что данный запрет является вынужденной мерой, обусловленной невозможностью отследить судьбу ребенка и защитить его права после вывоза за рубеж, так как по факту своего рождения в нашей стране он не приобретает российского гражданства.

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Семья и дети Законодательная власть Госдума

Главное сегодня

Песков назвал причину проведения саммита Путина и Байдена
Росстат: Медианная зарплата в 2020 году выросла на 6,4%
Роспотребнадзор предложил смягчить правила въезда в РФ для части россиян
Путин подписал закон о бесплатном проведении газа до границ участка
Собянин назвал долю москвичей с иммунитетом к COVID-19
Владимир Путин заявил о восстановлении российской экономики
Алексей Оверчук: При разработке цифрового решения мы ставим в центр потребности человека