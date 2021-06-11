Володин одобрил вынесение проекта о суррогатном материнстве на Совет Госдумы

Совет Госдумы на следующей неделе рассмотрит законопроект о запрете на услуги суррогатных матерей для иностранцев. Председатель ГД Вячеслав Володин поддержал предложение вынести этот документ на последнее в нынешнюю весеннюю сессию заседание Совета.

Ранее стало известно, что с инициативой на тему указанного запрета выступила группа парламентариев из обеих палат парламента во главе с вице-спикером Госдумы Петром Толстым.

Володин направил законопроект в профильный комитет по вопросам семьи, женщин и детей, уточняется на сайте ГД.

Согласно законопроекту, воспользоваться услугами суррогатных матерей смогут только состоящие в браке граждане России, либо одинокая женщина - гражданка РФ, для которой вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям, объяснил ранее Толстой

Один из авторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в свою очередь, что данный запрет является вынужденной мерой, обусловленной невозможностью отследить судьбу ребенка и защитить его права после вывоза за рубеж, так как по факту своего рождения в нашей стране он не приобретает российского гражданства.