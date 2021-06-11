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Рубрика: Экономика

Возврат денег за несостоявшиеся туры предложили растянуть до 2023 года

Текст: Евгения Думанская

Депутаты Госдумы подготовили законопроект, позволяющий продлить до 2023 года срок, в который туроператор должен вернуть клиенту деньги за несостоявшийся тур, рассказал зампред Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов.

Фото: Файед Эль-Гезири / РИА Новости
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По словам Кривоносова, законопроект уже разработан и ждет экспертной оценки. Сейчас авиаперевозчики могут возвращать туроператорам деньги за отмененные рейсы в течение трех лет, однако последние должны рассчитаться с туристами до конца 2021 года.

"Создается ситуация, в рамках которой туроператорам необходимо будет до конца 2021 года вернуть туристам денежные средства, которые они сами получат от перевозчиков в конце 2023 года", - сказал депутат в беседе с "Газета.ru".

О отметил, что проект документа также дает право правительству при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций установить особенности исполнения договоров о предоставлении гостиничных услуг и реализации турпродукта.

Кстати, с 16 июня начинается четвертый этап программы по возмещению россиянам части затрат на отдых внутри страны.

Экономика Туризм Законодательная власть Госдума

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