Байден "заблудился" во время саммита G7

Американский президент "заблудился" в ресторане во время саммита G7, следует из видеозаписи, опубликованной телеканалом ITV News в Twitter-аккаунте.

На кадрах видно, как Джо Байден заходит на веранду заведения, где сидят журналисты, останавливается и озирается. Присутствующие поинтересовались у него, как проходит саммит. Президент США ответил, что мероприятие "очень хорошее" и продолжил, по всей видимости, искать свою супругу Джилл, которая позже появилась с другой стороны веранды и позвала американского лидера.

Напомним, Джо Байден сейчас находится в Великобритании. Встреча с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном стала первой в списке контактов президента США Джо Байдена в его зарубежном турне. Американский лидер подарил премьеру туристический велосипед и велосипедный шлем американского производства, изготовленный по индивидуальному заказу. В свою очередь Джонсон вручил Байдену фотографию фрески, посвященной американскому борцу за права чернокожих Фредерику Дугласу.