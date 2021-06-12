Что ждет российский авторынок без господдержки

Из-за нехватки электронных компонентов, с которой столкнулись автопроизводители по всему миру, машин у дилеров по-прежнему не хватает. В этих условиях российские власти решили придержать поддержку авторынка до более стабильных времен.

Вместо дачи - за машиной

Российский авторынок в мае продолжил демонстрировать бурный рост, несмотря на внеплановые 10-дневные каникулы.

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, в последнем весеннем месяце россияне купили 147,4 тыс. автомобилей, что в 2,3 лучше результата годичной давности. Впрочем, как и в апреле, большие проценты в сравнительной графе с прошлым годом обусловлены исключительно низкой базой, ведь год назад еще не во всех российских регионах дилерские центры возобновили работу после локдауна.

Показательно, что по отношению к маю "доковидного" 2019-го продажи автомобилей увеличились только на 13%. А всего с начала нынешнего года в нашей стране реализовано 663,3 тыс. новых машин - на 39% больше, чем за пять месяцев 2020-го.

По словам руководителя направления продаж новых автомобилей ГК "Автомир" Алексея Шибакова, внеплановые выходные в начале мая привели к более равномерному спросу в эти дни, что нетипично для рабочей недели, когда клиенты чаще выбирают выходной день для осуществления покупки.

"В мае, несмотря на длительные майские каникулы, мы наблюдали стабильный покупательский спрос, который усиливается в связи с неуклонной тенденцией роста цен с начала года, поэтому покупатели стараются не откладывать оформление сделки. К тому же нам поступили ранее заказанные клиентами автомобили. В то же время одним из факторов, который сейчас сдерживает продажи, является сохраняющийся дефицит некоторых моделей на рынке", - рассказал директор "Hyundai Авилон" Дмитрий Макарычев.

Проблемы с электроникой

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Действительно, наибольший рост продаж в мае продолжают демонстрировать ведущие локализованные автопроизводители: Lada, Kia, Hyundai, Renault, Skoda и Volkswagen. Однако уже в ближайшее время их дилеры также могут столкнуться с проблемами в поставках машин, хоть они и производятся в России. Так, в июне АвтоВАЗ был вынужден неоднократно приостанавливать сборку ряда моделей Lada и Renault из-за нехватки электронных компонентов.

Как говорит директор по развитию компании "Рольф" Владимир Мирошников, сейчас продажи каждого бренда определяет, прежде всего, доступность товарных автомобилей, причем именно в самых востребованных комплектациях. Выбор вариантов на рынке ограничен, и покупатели демонстрируют прагматичный подход при выборе автомобиля.

"Проблема нехватки комплектующих и микрочипов, с которой сегодня столкнулись автопроизводители, относится ко всем сегментам, однако в большей степени она сказывается на более дорогих моделях, оснащенных высокотехнологичными опциями и сложными электронными блоками, именно они подвержены задержкам в производстве", - отмечает Дмитрий Макарычев.

Битва внедорожников

Между тем, в модельном рейтинге по итогам мая главной перестановкой стало лидерство Lada Niva в сегменте SUV, где ранее господствовала Hyundai Creta. Справедливости ради нужно отметить, что с нынешнего года в статистике продаж стали учитываться совокупные результаты моделей Lada Niva Legend и Niva Travel в связи с ребрендингом вазовского семейства внедорожников.

В свою очередь, текущее снижение реализации Hyundai Creta связано со сменой поколения этого кроссовера. Уже летом у дилеров появится новая "Крета", после чего модель сможет вернуться на верхнюю строчку рейтинга продаж. Между тем, отнять часть покупателей у новинки вполне могут и другие дебютанты в сегменте компактных "паркетников" - Haval Jolion и Volkswagen Taos.

По мнению Дмитрия Макарычева, новинки всегда привлекают интерес покупателей, которые стремятся быть первыми, но потом основную роль в выборе модели играет соотношение цена/качество. Поэтому с уверенностью можно сказать, что Hyundai Creta, которая много лет пользуется неизменной популярностью на российском рынке, удержит позицию лидера.

С надеждой на государство

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Что касается дальнейших перспектив российского авторынка, то в ближайшие месяцы положительная динамика продаж неминуемо будет снижаться. Этому будет способствовать начавшийся отпускной сезон, но, прежде всего, более высокая база прошлого года. Напомним, с июня 2020-го дилерские центры уже по всей стране вернулись к работе, и все желающие, кто не мог купить новую машину в условиях режима самоизоляции, ринулись в автосалоны.

Между тем, на фоне красивых цифр о росте продаж в последние месяцы правительство решило отложить возобновление госпрограммы льготного автокредитования, которая была приостановлена в феврале из-за исчерпания выделенного в начале года бюджета. Изначально планировалось, что кредиты со скидкой от государства должны вернуться в июне, однако теперь это может случиться не раньше августа. Как говорят в Минпромторге, российский авторынок "и так перегрет", а значит, дополнительных стимулов ему сейчас не требуется. Впрочем, и с объявленной ранее индексацией утильсбора на автомобили в ведомстве пока тоже не спешат.

Как считает Алексей Шибаков, возвращение льготных автокредитов может помочь людям приобрести новый автомобиль с существенной экономией, поэтому возобновление госпрограммы приведет к росту авторынка. Осенью складские запасы дилеров должны восстановиться и клиенты, которые не смогли найти необходимый автомобиль в весенне-летний период, смогут закрыть свои потребности во второй половине текущего года.

"По результатам пяти месяцев 2021-го рынок продемонстрировал хорошую динамику роста на фоне низкой базы прошлого года. Во второй половине года, напротив, мы будем отталкиваться от высокой базы прошлого года, и рынку будет сложно не только превзойти, но даже повторить прошлогодний результат. В этом году все будет определять доступность - от нее будет зависеть и спрос, и цены, и объемы продаж. В этом году рынок может преподнести очередной сюрприз, и время покажет, будет ли он положительным или отрицательным", - резюмирует Владимир Мирошников.