День России. Как это было в разные годы

12 июня россияне отмечают главный государственный праздник страны - День России. Если говорить об истоках, то это самый молодой из "красных" дней отечественного календаря, но и у него есть свои исторические вехи и традиции. Вот что происходило вокруг этой даты в разные годы новейшей истории России.

1990 год - 12 июня I Съезд народных депутатов Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР, в составе СССР) принял Декларацию о государственном суверенитете республики. В документе был провозглашен приоритет ее Конституции и законов над нормативными актами Советского Союза, в случае возникновения противоречий действие последних приостанавливалось. Кроме того, республика заявила о своем праве свободного выхода из состава СССР.

1991 год - ровно год спустя был избран президент РСФСР на первых всенародных прямых выборах. Победитель определился в первом туре - им стал беспартийный председатель Верховного совета РСФСР Борис Ельцин, набравший почти 77% голосов избирателей республики. Вторым тогда финишировал экс-премьер союзного правительства, коммунист Николай Рыжков (16,85%), третьим - бессменный участник всех президентских кампаний в России, лидер либерал-демократов (тогда партия называлась ЛДПСС) Владимир Жириновский (7,81%). В тот год 12 июня пришлось на среду и еще не успело стать нерабочим праздничным днем.

1992 год - 11 июня Верховный совет РСФСР объявил 12 июня государственным праздником и выходным днем. Его официальное название на тот момент - День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации.

1994 год - 2 июня статус и название праздника закреплены указом президента России Бориса Ельцина.

1995 год - 12 июня впервые прошли официальные праздничные мероприятия, именно с этого года началась традиция вручения в День России государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства и в области гуманитарной деятельности.

1996 год - 12 июня на Васильевском спуске в Москве впервые состоялся концерт в честь праздника.

1998 год - "День России" получил свое нынешнее название. Сначала неофициально, по предложению президента в праздничном телеобращении. В 2002 году это наименование было закреплено в Трудовом кодексе РФ, который действует и сейчас.

Ежегодно 12 июня по всей стране проходят праздничные мероприятия, в каждом регионе свои. Но есть обязательные пункты программы. Как уже говорилось выше, с 1995 года глава государства каждый год вручает в Кремле государственные премии. А с 2001 года День России неизменно отмечается салютами. Даже в прошлом году, несмотря на пандемию коронавируса, большинство мероприятий состоялось. Правда, в сам праздничный день президент Владимир Путин вручал не премии, а медали "Герой Труда". Дату чествования лауреатов госпремий из-за большого числа участников все же пришлось перенести - на 24 июня. Зато концерт на Васильевском спуске состоялся именно в День России, с соблюдением всех мер предосторожности.

12 июня 2021 года в графике Владимира Путина несколько мероприятий. По традиции глава государства вручит золотые звезды Героям Труда и государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства и в области гуманитарной деятельности. Также президент посетит Третьяковскую галерею где осмотрит выставку "История России глазами художников. К 800-летию со дня рождения Александра Невского".

В регионах страны запланированы сотни концертов, выставок, конкурсов и мастер-классов. Так, например, в Нижнем Новгороде состоится выставка ретро-автомобилей, а также стартует фестиваль "Столица закатов". В Уфе - тройной праздник: День России, День города и день рождения национального героя Салавата Юлаева, один из пунктов программы - турнир по борьбе корэш на кубок мэра. Как всегда с размахом День России отмечают в Крыму - с 11 по 13 июня, центральным мероприятием станет международный фестиваль военных оркестров. В Москве же состоится главный артиллерийский салют - над Красной площадью сразу по завершении праздничного концерта.

В этом году у россиян есть дополнительный повод сплотиться вокруг флага 12 июня - в субботу наша сборная начинает выступления в групповом этапе чемпионата Европы по футболу матчем против команды Бельгии.