Эксперт назвал способ скрыть электронную почту от мошенников

Электронная почта часто является объектом интереса мошенников, которые хотят получить доступ к личным страницам. Как не допустить этого, рассказал член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук.

"Почта может стать ключом, который вскроет все пароли от аккаунтов пользователя, - пояснил эксперт в эфире радио Sputnik. Практически везде есть кнопка "вспомнить пароль". Если на нее нажать, то на почту придет специальное сообщение, с помощью которого пароль можно сменить".

Чтобы получить доступ к чужой электронной почте, мошенникам сначала необходимо добыть ее адрес. Затем они начинают подбирать способы взлома, могут, например, отправить фишинговое письмо, пояснил Ющук. Для конфиденциальности при регистрации в соцсетях стоит использовать адрес электронной почты, которая нигде не используется, рекомендовал эксперт. Также Ющук посоветовал не указывать электронную почту в банковских договорах.

Ранее эксперты назвали самый популярный день для звонков телефонных мошенников. Максимальное число обращений с января по апрель 2021 года поступало в период с 11:00 до 14:00 часов каждый вторник. А еще год назад пиковым днем была среда, а число звонков было меньше на 30%. Аналитики отмечают, что по выходным злоумышленники значительно снижают свою активность, совершая в пять раз меньше звонков, чем в будние дни.