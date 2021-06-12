Эксперт оценил перспективы интернет-магазинов

В первом квартале текущего года доля интернет-торговли составила 8,7% от всего объема розницы, рассказал президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.

Он отметил, что показатель остался на уровне прошлого года, однако в марте 2020 года из-за самоизоляции был резкий рост продаж в e-commerce, а сохранение показателя говорит о заинтересованности россиян в онлайн-покупках.

По словам Соколова, сейчас аудитория интернет-магазинов составляет 60 миллионов человек - это те, кто совершил хотя бы одну покупку в течение года. При этом по прогнозам экспертом, в этом году объем рынка интернет-торговли может вырасти на четверть по сравнению с прошлым годом и достигнуть 4,017 трлн рублей.

"Из которых 3,615 трлн рублей (+30%) - это объем продаж на локальном рынке, 402 млрд рублей (-9%) - на трансграничном", - пояснил Соколов в беседе с "RT".