Эксперты объяснили, почему не стоит делать длинные выходные в мае

Переносить длинные праздники с января на май нецелесообразно, считает проректор Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Александр Сафонов.

Эксперт напоминает, что в мае идет активная работа в сельском хозяйстве. "Если будут выходные, то кто будет работать? А если просить работников выходить в официальные праздники, то это дополнительная оплата, что приведет к удорожанию продукции", - отмечает Сафонов.

"У длительных каникул на Новый год, как у монеты, две стороны: возможность для отдыха работающих граждан и потери, которые несет экономика, пока трудящиеся отдыхают, - говорит кандидат политических наук, доцент Московского университета им. Витте Кирилл Парфенов. - Ущерб для экономики от каждого дня простоя во время январских каникул этого года большинство экспертов оценивают в 120-150 миллиардов рублей. Есть, правда, и те, кто масштаб потерь удваивают. С другой стороны, считается, что в конце декабря - начале января очень заметно растут розничные продажи, транспортные и туристические услуги. Но преувеличивать роль сферы услуг в экономике России пока не стоит: мы хоть и начинаем переход к постиндустриальному хозяйству, он пока очень робкий, до развитых стран нам еще далеко. Поэтому транспорт и розница компенсировать потери от избыточных выходных для экономики в годовом исчислении не могут".

С майскими выходными ситуация иная, считает эксперт. Если на Новый год принято дарить подарки и делать серьезные покупки (например, новую технику), то на День весны и труда россияне уж точно тратиться не будут. "С точки зрения поездок - условия, конечно, более комфортные, чем в разгар зимы. Поэтому сфера гостиприимства и услуг имеет какую-то прибыль, но потери остальных секторов экономики будут высокими", - рассуждает эксперт. А к чему это в итоге может привести? К сокращению доходов населения, добавляет Парфенов.

Минтруд ранее предложил сделать майские выходные в 2022 году раздельными: россияне будут отдыхать 30 апреля - 3 мая, а также 7-10 мая. В проекте постановления, подготовленного ведомством, предлагается выходные дни 1 и 2 января (суббота и воскресенье) перенести на 3 мая и 10 мая.