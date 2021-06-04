Минтруд предложил сделать майские праздники в 2022 году раздельными

Майские выходные в 2022 году будут раздельными: россияне будут отдыхать 30 апреля - 3 мая, а также 7-10 мая. Об этом говорится в проекте, подготовленном Минтрудом.

Согласно пояснительной записке к документу, предлагается выходные дни 1 и 2 января (суббота и воскресенье) перенести на 3 мая и 10 мая.

Ранее сообщалось, что Минтруд не планирует продолжать практику непрерывных майских праздников, как это было в 2021 году.

В этом году президент Владимир Путин согласился объединить майские праздники и сделать дни между ними нерабочими. Решение было принято в целях сохранения тенденции сокращения распространения COVID-19 и для укрепления здоровья россиян.