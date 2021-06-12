Гинцбург раскритиковал врачей, советующих "переболеть коронавирусом"

Советы некоторых врачей переболеть коронавирусом неверны в корне, сообщил глава центра Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

Он отметил, что из-за заболевания человек может стать инвалидом, и нельзя предсказать, какие осложнения даст инфекция, поэтому совет "переболеть", который порой дают даже академики - плохой.

"Это в корне неправильно. Люди становятся инвалидами", - сказал Гинцбург.

Он добавил, что порой после болезни человек полгода занимается только своим восстановлением, но далеко не у всех есть возможность оставить работу на такой срок. При этом осложнения могут быть самые разнообразные.

"Где этот иммунный комплекс отложится, никто не знает. И в головном мозге может быть, и в печени, и в легких - в легких точно, потому что через легкие все идет, и сосуды", - цитирует Гинцбурга РИА Новости.

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