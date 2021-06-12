Индийский штамм коронавируса опасен для привитых и переболевших

Индийский штамм COVID-19 способен заражать тех, кто уже переболел, или получил прививку - он снижает иммунный ответ в 2-3 раза, рассказал замдиректора Центра им. Гамалеи Денис Логунов.

Как пояснил Логунов, у этого штамма есть две ключевые мутации, которые значительно снижают активность сывороток у перенесших коронавирус и вакцинированных. Он отметил, что это не критическое снижение, но примерно в два-три раза.

"Если иммунитет снижается критически и еще штамм изменился, это может послужить причиной случаев инфицирования, пусть и нечастых", - цитирует Логунова ТАСС.

Ранее ученые сравнили британский штамм коронавируса, который привел к третьей волне пандемии в Европе, и индийский. Как выяснилось, последний более заразен, и несколько хуже реагирует на вакцинацию.