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Рубрика: В мире

Госсекретарь США выступил с поздравлением ко Дню России

Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил россиян с праздником, с Днем России. Соответствующее заявление шефа американской дипломатии распространил Госдепартамент.

Фото: AP Photo / Alex Brandon
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"От имени правительства Соединенных Штатов Америки я поздравляю всех россиян с государственным праздником, с Днем России, - со ссылкой на источник пишет ТАСС. - Хочу отметить, что мы заинтересованы в развитии более стабильных и предсказуемых двусторонних отношений".

Москва заинтересована в прагматичных отношениях с западными странами и, в частности, США. Однако "игры в одни ворота не будет". Об этом ранее заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Ни санкции, ни ультиматумы "не годятся для того, чтобы пытаться разговаривать с нами и достигать каких-то договоренностей", подчеркнул министр. Лавров отметил, что Россия будет активно способствовать продолжению мирных перемен "в направлении полицентричности, основанной на коллективном лидерстве ведущих государств в решении глобальных проблем".

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