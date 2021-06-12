Как в Беларуси отмечают День России

День многонациональной России, который 12 июня по традиции расцвечивается гирляндами праздничных торжеств в белорусской столице, пришел в этом году еще накануне под аккомпанемент музыкальных мелодий к перрону минского вокзала из российской столицы, напоминают местные обозреватели. Им стал "Поезд Победы" - исторический проект, олицетворяющий великий подвиг, который совершили народы страны в годы Великой Отечественной войны.

Железнодорожный состав, отмечают его первые посетители, представляет собой уникальную интерактивную экспозицию, основанную на эффекте присутствия. "Поезд Победы" состоит из 12 вагонов, один из которых посвящен подвигу защитников Брестской крепости - солдатам и командирам Красной армии, членам семей военнослужащих, принявшим первый удар немецких войск.

В Беларуси, уточнил руководитель национальной железной дороги Владимир Морозов, этот проект реализуется совместно с Российской железной дорогой. "У нас общая история, и этот поезд тоже наше общее достояние. А выбранное для реализации время и формат позволит и в дальнейшем использовать его для воспитания подрастающего поколения", - уверен глава БЖД, слова которого приводит БЕЛТА.

Субботний день в белорусской столице, отмечает агентство, уже с утра наполнен праздничным настроением. В полдень, в частности, состоялась официальная церемония размещения в крипте Храма-памятника в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, земли с мест упокоения белорусских воинов, погибших в сражениях Крымской войны 1853-1856 годов.

А массовые народные гуляния стартовали на территории Верхнего города уже ближе к обеду. В арт-пространстве Cafe de fleur на площади Свободы открылся вернисаж "Пора цветения". В выставочном зале, о котором уже информировал "СОЮЗ", представлены картины художников из России и Беларуси. Кстати, они уже успели завоевать признание не только у себя на родине, но и во многих европейских странах.

По оценке искусствоведов, подчеркивая духовное единство, общие ценности и многолетнюю дружбу народов Союзного государства, экспозиция отражает расцвет российско-белорусских отношений благодаря сотрудничеству, взаимной поддержке, стремлению к диалогу и выходу на новые горизонты.

А вот любителей музыкальных программ на открытой сценической площадке возле Минской городской ратуши ожидают 12 июня выступления самодеятельных ансамблей национальных диаспор народов России. Вечером здесь же пройдет концерт театра песни и танца "Морошка" из Санкт-Петербурга и академического русского народного ансамбля "Россия" имени Людмилы Зыкиной.

Обозреватели отмечают, что концерты в праздничный день, являющийся для России символом национального единства, гражданского мира и доброго согласия всех людей, будут способствовать дальнейшему культурному сотрудничеству, возможности доступа жителей Союзного государства к культурному наследию народов обеих стран.

Следует добавить, что организатор праздничного фестиваля - дипломатическая миссия Российской Федерации в Беларуси при поддержке Минского исполкома.