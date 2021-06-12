Мясников объяснил, чем полезен суп, и как может навредить

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, почему супы полезны, но с ними стоит быть осторожнее.

Не секрет, что первые блюда необходимы для запуска системы пищеварения, однако это высококалорийная пища с высоким содержанием соли.

"Где больше всего содержится соли, которую мы едим в течение дня? Наиболее солесодержащие продукты - это хлеб и суп", - рассказал Мясников в эфире телеканала "Россия-1".

Доктор посоветовал людям старше 50 лет, а также тем, кто страдает от болезней сердца, быть осторожнее с супами. Например, при гипертонии рекомендуется употреблять не более 2,5 грамма соли в день, а в порции супа ее может быть больше. Чтобы избежать избытка соли, Мясников рекомендует совмещать маленькие порции супа со вторыми блюдами.

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