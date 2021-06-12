Мировая премьера нового Lexus NX: все подробности

Создавать лучшее нетрудно. Куда сложнее сделать из лучшего - идеал. Посмотрим, получилось ли у Lexus это с новой генерацией модели NX.

Lexus NX действительно соответствует статусу "all-new", что означает "совершенно новый". В основе второго поколения лежит модульная платформа Toyota - GA-K, благодаря которой удалось изменить компоновку, укоротить свесы, снизить центр тяжести и полностью обновить линейку силовых агрегатов.

В Lexus заявляют, что впервые в мире в серийном автомобиле использована сталь с пределом прочности на разрыв 1180 МПа (усилитель порога) и 1470 МПа (усилитель крыши). Передние крылья и капот нового NX выполнены из алюминия.

Длина Lexus NX на 20 мм больше, чем у предшественника, и составляет 4660 мм. Размер колёсной базы вырос на 30 мм - до 2690 мм. Ширина кроссовера в новом поколении - 1865 мм (+ 20 мм), а высота - 1650 мм (+ 5 мм).

Центром дизайна передней части является решётка радиатора, угол наклона которой уменьшился, что сыграло не только в пользу дизайна, но и улучшило охлаждающие способности. Под фарами больше нет "бумерангов" дневных ходовых огней. Вызывающие воздухозаборники по бокам сменились компактными и элегантными "клешнями" с чёрной глянцевой отделкой.

Боковая часть кроссовера выглядит по-прежнему лаконично, но имеет больше "крючков", которые цепляют взгляд: обратите внимание на линию, проходящую через ручку передней двери и устремляющуюся вверх, к задней стойке кузова, которая "взрезана" выпуклым айсбергом, являющимся продолжением фонарей.

Сами же фонари заслуживают отдельного внимания: у них потрясающая и чёткая графика. Главное, она простая и не похожа на окно в многоэтажке в предновогодний период. Шильдик бренда сменили на надпись - его название, упростившее восприятие "кормы".

Если после обзора внешности у кого-то остались сомнения, то они исчезнут после знакомства с салоном. Новая концепция получила название Tazuna, что с японского можно перевести как "уздечка". В её основе - интуитивное управление всеми органами автомобиля, когда ничего не мешает и не отвлекает. Другими словами, реализован принцип "руки - на руле, глаза - на дорогу".

Фото: Пресс-служба Lexus.

Главное, что могло не понравиться в прошлом Lexus NX - центральная консоль, напоминающая оползень: каскад, состоящий из экрана мультимедиа, аналоговых часов, блока управления климатом и дефлекторов, панели управления мультимедиа, и переходящий в тоннель пола с селекторами трансмиссии и регулировки работы ездовой электроники.

Фото: Пресс-служба Lexus.

Теперь всё проще! Во-первых, не может не радовать большой дисплей мультимедиа (в топовых версиях - 14 дюймов, в "базе" - 9.8 дюйма).

Он объединён с панелью климат-контроля, на которой присутствуют вращающиеся регуляторы с экранами отображения текущей температуры. Во-вторых, отсутствие часов тоже вызывает улыбку: ну правда, сколько можно было сохранять этот элемент, максимально опошленный иномарками масс-сегмента?! (Да и в Lada часы тоже ставили.)

Приборная панель отображает лишь один комбинированный циферблат по центру, все подсказки навигатора могут быть выведены на проекционный дисплей.

Новый NX стал первой моделью марки, оснащённой электронной системой открывания дверей с электронным замком "E-Latch", которая заменила внутреннюю дверную ручку с кнопкой, расположенной на дверной панели: теперь для открытия необходимо лишь небольшое движение пальцем.

Фото: Пресс-служба Lexus.

Также на новом NX дебютировал модернизированный комплекс ассистентов Lexus Safety System+, который лучше распознаёт объекты и способен реагировать в большем количестве сценариев. Опционально систему можно дополнить помощником при перестроении и функцией предупреждения о поперечном движении транспортных средств спереди.

Линейка силовых агрегатов обновлена полностью. Так, для России и Восточной Европы предложены 279-сильный бензиновый двигатель 2.4 литра (NX 350) и 199-сильный мотор 2.5 литра (NX 250). Оба работают в паре с 8-диапазонным автоматом и агрегатируются полноприводной трансмиссией с системой векторизации крутящего момента, в том числе предварительной.

На домашнем рынке и, вероятно, в США Lexus предложит NX 450h+ - первую гибридную модель бренда с возможностью подзарядки от электросети. Установка состоит из ДВС 2.5 литра, электродвигателя на задней оси и литий-ионного аккумулятора ёмкостью 18 кВт∙ч, самой большой в сегменте.

Фото: Пресс-служба Lexus.

Суммарная мощность системы составляет 306 л.с., а запас хода на электричестве - 63 км. В режиме нулевых выбросов кроссовер может разгоняться до 135 км/ч. Расход топлива такого гибрида в комбинированном цикле - менее трёх литров.

Важно отметить, что объём топливного бака сокращать не стали - он по-прежнему составляет 55 литров. Зарядный кабель хранится в нише под полом багажника.

Фото: Пресс-служба Lexus.

Lexus NX 350h - гибрид с системой четвёртого поколения, который мощнее предшественника на 22%: отдача составляет 244 л.с., что сказалось и на разгонной динамике - 7.7 секунды до 100 км/ч (быстрее на 15%). При этом расчётные выбросы в атмосферу снижены на 10%.

NX 350h будет доступен в версиях с передним и полным приводами.

Новый Lexus NX выйдет на мировые рынки, включая Россию, в течение 2021 года. Более точная дата будет известна позднее.

Фото: Пресс-служба Lexus.