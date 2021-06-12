Можно ли крутить руль на месте

Многие водители помнят еще со времен обучения в автошколе, что крутить руль автомобиля на месте, особенно когда двигатель не заведен, вредно для машины. Разберемся с тем, насколько данное утверждение соответствует действительности.

Прежде всего определимся, о каких автомобилях идет речь.

Еще в советские и ранние постсоветские времена, когда обучение в автошколах происходило, как правило, на заднеприводных "Жигулях" и "Москвичах", требования инструктора не крутить руль на месте имели под собой серьезные основания.

Ведь при повороте руля без гидро- или электроусилителя водитель прикладывал большие усилия, буквально наматываясь на "баранку". Как следствие, ускоренными темпами ослаблялись шарнирные соединения элементов рулевого управления, что требовало регулировки и соответственно вызывало неодобрение со стороны инструкторов, которые должны были следить за техническим состоянием учебных машин.

С активным внедрением автомобилей с гидро- и электроусилителями руля положение дел изменилось, хотя и не кардинально. На современных машинах за руление на месте придется расплачиваться ускоренным износом элементов рулевого привода.

Однако понятно, что рулевые тяги и их сочленения даже от частого кручения руля на месте не отвалятся, а резина покрышек не сотрется. Поэтому крутить руль на месте хоть и не рекомендовано, но можно. Более того, такая практика предусматривается конструкцией и заложена в ТЗ по ресурсу.

Тем не менее крайне не рекомендуется крутить руль современных машин, когда двигатель выключен. В специальной литературе можно прочитать, что в таком случае будет происходить ускоренный износ шестеренок. В запущенных случаях может даже потребоваться серьезный ремонт с заменой рейки, системы гидро- или электропривода.

Считается также, что если крутить руль на незаведенном автомобиле, это приводит к увеличению нагрузки на элементы подвески. И в этом есть тоже логика. Не исключено, что замену сальников, различных направляющих и рулевых тяг придется проводить при таком раскладе раньше регламентного срока.

Таким образом, ответ на вопрос, поставленный в начале материала, будет следующим - крутить руль на месте можно, но лучше такой практики все же избежать. И уж точно не следует злоупотреблять такими "выкрутасами", если руль до маневра вывернут в крайнее положение.

Скажем, на машинах с гидроусилителем руля нагрузка на шланги и трубопроводы в момент, когда "баранка" вывернута до упора, будет очень высокой. Иными словами, чтобы продлить жизнь механизму гидроусилителя, не нужно фиксировать руль в крайнем положении более чем на три секунды и уж тем более оставлять машину с до отказа выкрученными колесами на долгую парковку.