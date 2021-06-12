Остаток сессии студенты МГУ и ВШЭ сдадут дистанционно

Оставшаяся часть сессии, госэкзаменов и защит в МГУ им. Ломоносова пройдёт в онлайн-формате. Об этом сообщает в своих соцсетях Студсовет МГУ со ссылкой на приказ ректора № 619.

"Осуществлять с 13 июня 2021 года все мероприятия в рамках весенне-летней экзаменационной сессии и государственной итоговой аттестации 2020/2021 года исключительно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий" - говорится в приказе.

Также в онлайн частично уйдут и студенты Высшей школы экономики. На сайте вуза даны разъяснения.

"Те занятия и экзамены, которые возможно провести онлайн, пройдут удаленно, даже если для этого будет необходимо внести изменения в расписание", - говорится в сообщении.

Экзамены, которые дистанционно провести невозможно, пройдут в аудиториях, но при соблюдении ограничительных мер.

"В больших аудиториях могут находиться не более 50 человек (предпочтительнее - не более 30), студенты и сотрудники должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию", - сообщает сайт Вышки.

При этом решение о формате занятий и экзаменов деканы факультетов Вышки принимают самостоятельно.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о нерабочих днях 15-19 июня в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. Таким образом, в столице вся следующая неделя будет нерабочей.

В вузах и школах в это время разгар экзаменов. В частности, одиннадцатиклассники сдают Единый госэкзамен. Но, как сообщили в Рособрнадзоре, длинные каникулы не повлияют на график ЕГЭ, переносов не будет. Так, следующий экзамен по обществознанию состоится по расписанию, 15 июня.