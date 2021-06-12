Собянин ввел "длинные выходные" для ослабления скорости распространения вируса

В последнюю неделю в столице наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусом. При том, что в апреле он снижался уже до 4 тысяч случаев в день, сегодня вырос до 6701 случая за сутки.

Мэр пишет, что решение о длинных каникулах касается предприятий и организаций всех форм собственности, которые обычно не работают по выходным дням (воскресеньям).

"Но, конечно, оно не распространяется на организации, которые имеют критически важное значение для обеспечения функционирования городской инфраструктуры, а также на предприятия оборонки, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316".

Отмечается также, что с 13 по 20 июня 2021 г.временно приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах и других аналогичных организациях.

В организациях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), а также в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей в ночное время - с 23.00 до 6.00 (за исключением обслуживания на вынос).

В крупных городских парках и на природных территориях будут закрыты аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений. Фактически в парках можно будет только гулять.