Указ мэра Москвы от 12 июня 2021 года № 29-УМ "О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ"

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25 "О правовых актах города Москвы":

1. Внести изменения в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ "Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности" (в редакции указов Мэра Москвы от 22 июня 2020 г. № 74-УМ, от 9 июля 2020 г. № 77 -УМ, от 3 сентября 2020 г. № 89 -УМ, от 25 сентября 2020 г. № 92 -УМ, от 29 сентября 2020 г. № 93-УМ, от 29 сентября 2020 г. № 94-УМ, от 1 октября 2020 г. № 96-УМ, от 6 октября 2020 г. № 97-УМ, от 14 октября 2020 г. № 100 -УМ, от 15 октября 2020 г. № 101-УМ, от 28 октября 2020 г. № 103-УМ, от 5 ноября 2020 г. № 106-УМ, от 10 ноября 2020 г. № 107-УМ, от 13 ноября 2020 г. № 109-УМ, от 17 ноября 2020 г. № 110-УМ, от 26 ноября 2020 г. № 114-УМ, от 2 декабря 2020 г. № 116-УМ, от 29 декабря 2020 г. № 127-УМ, от 14 января 2021 г. № 1-УМ, от 21 января 2021 г. № 3-УМ, от 27 января 2021 г. № 5-УМ, от 5 февраля 2021 г. № 7-УМ, от 5 марта 2021 г. № 13-УМ):

1.1. Пункт 9.3 указа признать утратившим силу.

1.2. Указ дополнить пунктами 10 - 12 в следующей редакции:

"10. Установить, что работодателям, осуществляющим деятельность на территории города Москвы, рекомендуется с 13 июня 2021 г.:

10.1. Перевести работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам на дистанционный режим работы:

- не менее 30 процентов работников (включая граждан, указанных в дефисе втором настоящего пункта);

- работников из числа граждан старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, перечень которых определен Департаментом здравоохранения города Москвы, за исключением граждан, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организаций, индивидуальных предпринимателей.

При определении количества работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам, подлежащих переводу на дистанционный режим работы, не учитываются лица, получившие прививку от новой коронавирусной инфекции.

10.2. Принимать меры, направленные на минимизацию очного присутствия работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам на рабочих местах.

10.3. Обеспечить проведение в отношении работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам мероприятий, направленных на стимулирование вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

11. Установить, что с 15 июня 2021 г. по 19 июня 2021 г. включительно в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории города Москвы, устанавливается режим работы, аналогичный режиму работы в выходной день (воскресенье), который действовал в таких организациях, у индивидуальных предпринимателей до 12 июня 2021 г.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на организации, деятельность которых не может быть ограничена в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

12. Установить, что с 13 июня 2021 г. по 20 июня 2021 г.:

12.1. Приостанавливается:

- оказание гражданам услуг общественного питания в фудкортах;

- посещение детских игровых комнат;

- посещение зоопарков.

12.2. Приостанавливается в период с 23.00 до 6.00 оказание гражданам услуг общественного питания (за исключением продажи товаров, обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений предприятий, доставки заказов и оказания бытовых услуг), проведение зрелищно -развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке.

12.3. При посещении территорий общегородского значения, указанных в приложении к настоящему указу, не допускается использование объектов городской инфраструктуры, в том числе детских, спортивных площадок, скамеек, беседок и иных объектов, предметов и оборудования, с которыми могли контактировать иные лица.".

1.3. Указ дополнить приложением в редакции согласно приложению к настоящему указу.

1.4. Пункты 10 и 11 указа считать пунктами 13 и 14 указа соответственно.

2. Контроль за выполнением настоящего указа оставляю за собой.

Мэр Москвы С.С.Собянин





Приложение к указу Мэра Москвы от 12 июня 2021 г. № 29-УМ

Приложение к указу Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ





Перечень территорий общегородского значения

1. ВДНХ

2. Парк "Останкино"

3. Парк между каналом им. Москвы и Левобережной улицей

4. Парк "Северное Тушино"

5. Покровский берег (Химки-2)

6. Природный заказник "Воробьёвы горы"

7. ЦПКиО им. М. Горького

8. Парк "Дубки"

9. Парк по Ангарской улице

10. Лианозовский парк

11. Парк "Гончаровский"

12. Парк "Этнографическая деревня Бибирево"

13. У садьба "Алтуфьево"

14. Парк "Ходынское поле"

15. Сад культуры и отдыха имени Н.Э. Баумана

16. Воронцовский парк

17. Зона отдыха "Терлецкая Дубрава"

18. Парк культуры и отдыха "Перовский"

19. Парк у прудов "Радуга"

20. Парк Сокольники

21. Парк "Таганский" ("Детский парк им. Прямикова")

22. Парк Таганский

23. Парк "50-летия Октября"

24. Парк "Олимпийской деревни"

25. Парк "Фили"

26. Парк у Джамгаровского пруда

27. Ландшафтный парк "Митино"

28. Парк Бабушкинский

29. Измайловский парк

30. Парк "Сиреневый сад"

31. Парк Новодевичьи пруды

32. Парк Усадьба Трубецких в Хамовниках

33. Делегатский парк

34. Милютинский парк

35. Парк Горка

36. Парк Новослободский

37. Парк "Братеевская пойма"

38. Парк "Тюфелева роща"

39. Пойма реки Городни

40. Парк "850-летия Москвы"

41. Парк "Братиславский"

42. Парк "имени Артёма Боровика"

43. Парк Казачьей Славы

44. Пойма реки Битца

45. Парк "Сосенки"

46. Парк "Усадьба Богородицкое"

47. Парк имени 70-летия Победы

48. Парк Победы на Поклонной горе

49. Фестивально-прогулочный парк "Сосны"

50. Парк культуры и отдыха Филатов луг

51. Спортивный парк "Красная Пахра"

52. Территория усадьбы Старо-Никольское

53. Парк имени Святослава Фёдорова

54. Парк Петра Алексеева

55. Парк Усадьба Михалково

56. Ивановский лесопарк

57. Парк в пойме реки Ивницы

58. Можайский парк "Дубки"

59. Парк "Дубовая роща по Прудовому проезду"

60. Парк Академический

61. Парк " Фруктовый"

62. Парк "Школьный"

63. Парк "Центральный"

64. Зона отдыха Лебедь

65. Парк Воровского

66. Парк на набережной Москвы-реки в районе Капотня

67. Парк у городской больницы № 49

68. Долина реки Коршуниха (от Севастопольского проспекта до ул. Нагорная)

69. Парк в Крылатском

70. Парк Крылатское часть 2

71. Парк Пальмира

72. Усадьба "Лефортово"

73. Парк Зелёная река

74. Парк имени 1-го Мая

75. Парк имени Чехова

76. Парк Дюссельдорфский

77. Парк 850 - летия Москвы

78. Парк героев Отечественной Войны 1812 года

79. Парк Купеческие угодья

80. Долина реки Лихоборки

81. Парк "Отрадное"

82. Парк долины реки Химки

83. Мемориальный парк героев Первой Мировой войны

84. Парк "60 лет Октября"

85. Парк Дружба

86. Парк "70 лет битвы под Москвой"

87. Парк Скворечный

88. Плодовый сад по Неманскому проезду

89. Парк "Грачёвка"

90. Аршиновский парк

91. Парк Лесной массив по ул. Максимова

92. Парк "Дубовая роща "Маяк"

93. Парк Плющево

94. Екатерининский парк

95. Государственный музей-заповедник "Царицыно"

96. Территория усадьбы "Люблино"

97. Территория усадьбы "Коломенское"

98. Зона отдыха "Красногвардейские пруды"

99. Парк Красная Пресня

100. ООПТ Ландшафтный заказник Лес на реке Самородинке

101. ООПТ Природный заказник Воробьевы горы

102. ООПТ Природно-исторический парк Кусково

103. Природно-исторический парк "Измайлово"

104. Природно-исторический парк "Косинский"

105. Долина реки Раменки

106. Ландшафтный заказник "Тропарёвский"

107. Природно-исторический парк "Москворецкий"

108. Природный заказник "Долина реки Сетунь"

109. Крюковский лесопарк (природный комплекс № XII)

110. Крюковский лесопарк (природный комплекс № XVII)

111. ООПТ Комплексный заказник Алтуфьевский

112. ООПТ Ландшафтный заказник Лианозовский

113. ООПТ Природный заказник Северный

114. ООПТ Ландшафтный заказник Долина реки Синички в Митино

115. Памятник природы "Серебряный Бор"

116. Природно-исторический парк "Покровское-Стрешнево"

117. Природно-исторический парк "Тушинский"

118. Природно-исторический парк "Кузьминки-Люблино"

119. Голубинский лесопарк

120. Долина реки Котловки

121. Ландшафтный заказник "Тёплый Стан"

122. ООПТ Ландшафтный заказник Долина реки Очаковки

123. ООПТ Ландшафтный заказник Южное Бутово

124. ООПТ Экологический парк Северное Бутово

125. Природно-исторический парк "Битцевский лес"

126. Видновский лесопарк (квартал 13, природный комплекс № 189)

127. Зона отдыха Борисовские пруды

128. Парк по Борисовским прудам

129. Природно-исторический парк "Царицыно"

130. Фаунистический заказник Братеевская пойма

131. Крюковский лесопарк (природный комплекс № V)

132. ООПТ Ландшафтный заказник Химкинский

133. Лесопарк "Покровское-Стрешнево", квартал 11 (Всехсвятская роща) по Авиационной улице (природный комплекс № 94)

134. Лесопарк "Покровское-Стрешнево", квартал 12 (Щукинский лесопарк) по Щукинской улице (природный комплекс № 98)

135. Митинский лесопарк (квартал 66 Новогорского лесничества), район Митино (природный комплекс № 22)

136. Парк культуры и отдыха "Кузьминки"

137. Природный заказник "Жулебинский"

138. Парк Садовники

139. Зона отдыха Мещерское

140. Парк вдоль "Мазиловского" пруда

141. Парк Школьников







