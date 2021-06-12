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12.06.2021 15:35
Рубрика: Власть

В Москве на неделю приостановили работу фудкортов и детских комнат

Текст: Сергей Бабкин

Власти Москвы приняли решение временно приостановить работу детских игровых комнат и фудкортов в торговых центрах. Как подчеркнул в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин, это необходимо, чтобы остановить рост заболеваемости коронавирусом.

Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
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Также в особом режиме будут работать парки и природные территории. Там закрываются детские и спортивные площадки, пункты проката, аттракционы. "Фактически в парках можно будет только гулять", - отметил глава города.

Ограничения введены в период с 13 по 20 июня на фоне всплеска заболеваемости коронавирусом. За последние сутки в столице было зафиксировано максимальное количество заболевших с начала года - свыше 6,7 тысячи случаев.

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