Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины

В пятницу Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине в размере 150 миллионов долларов, который будет включать в себя противоартиллерийские радары, системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами, средства защищенной связи и радиоэлектронной борьбы, а также оборудование для военной медицинской эвакуации. Деньги уже выделены Конгрессом США, сообщает Reuters.

В заявлении министерства обороны США конкретно говорится о том, как будет выделяться помощь до конца финансового года в сентябре. Последний транш поступит в дополнение к 125 миллионам долларов, объявленным Пентагоном 1 марта, включая вооруженные патрульные катера Mark VI.

Помощь США в области безопасности включает в себя возможности "для повышения смертоносности, командования и контроля и ситуационной осведомленности украинских сил", уточнили в ведомстве. Отмечалось также, что выделение средств последовало за подтверждением Пентагоном того, что Украина "добилась достаточного прогресса в оборонных реформах в этом году".

Между тем, пятеро военнослужащих ЛНР были убиты в результате нападения украинской диверсионной группы на наблюдательный пост в районе населенного пункта Голубовское. Один из погибших был застрелен из снайперской винтовки иностранного производства. В ЛНР располагают данными о поставках американской компанией минобороны Украины партии снайперских винтовок, а также боеприпасов к ним. Кроме того, США поставляют приборы ночного видения, что способствует увеличению количества обстрелов позиций народной милиции со стороны ВСУ в темное время суток.