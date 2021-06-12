Почему опасно ставить дополнительную защитную сетку радиатора

Автомобильные дилеры нередко предлагают такую услугу, как установка защитной сетки за решеткой радиатора. Однако всем ли автомобилям подойдет такое решение и не оказывают ли сервисмены в итоге медвежью услугу владельцам? Разберемся в этом вопросе.

Если присмотреться к решеткам радиатора современных автомобилей, то станет очевидно, что между планками или ячейками подавляющего большинства "грилей" оставлено значительное, а можно даже сказать чрезмерное пространство.

Возникает даже логичный вопрос - как же это автопроизводители не позаботились о защите от камней, летящих от соседних автомобилей прямо в корпус или корпуса радиаторов?

На самом деле определенная защита от такого обстрела предусмотрена.

К примеру, грани многих моделей решеток выполнены под легким наклоном, чтобы камни рикошетили в соседние планки и тем самым скорость "снарядов" максимально уменьшалась.

Однако зазоры между ячейками все равно в большинстве случаев слишком велики, так что не редкость, что летящие камни бьют по радиаторам двигателя, интеркулера (охладителя наддувочного воздуха), автоматической коробки передач, гидроусилителя рулевого управления и конденсатора кондиционера, соответственно, нарушая их целостность.

Убеждая клиентов установить перед радиаторами защитную сетку, сервисмены приводят, казалось бы, логичные аргументы - мол, такая преграда не только преградит путь камням, но также защитит соты от налипания насекомых, древесных почек, тополиного пуха и прочего мусора. Так то оно так, но вот только после установки мелкоячеистой защитной решетки рано или поздно нарушится циркуляции воздуха и, соответственно, снизится эффективность обдува радиаторов.

Проблемы начинаются, как правило, не сразу, а когда мелкие ячейки дополнительной защитной решетки забьются пухом и грязью. Как следствие, начнет чаще работать вентилятор или вентиляторы, причем из-за недостатка забортного воздуха "ветродуи" начнут подавать горячий воздух. Это предсказуемо приведет к повышению температуры двигателя, масла, системы кондиционера и выхлопного тракта.

Последствия предсказать несложно, и они могут быть самыми плачевными - от закипания двигателя до выхода из строя компрессора кондиционера и каталитического нейтрализатора.

Отметим, что в группе риска находятся прежде всего автомобили с мощными моторами и автоматическими коробками передач. Таким эффективное охлаждение нужно в буквальном смысле как воздух.

Чаще всего при установке нештатной защиты перегревается и выходит из строя интеркулер охлаждения с двумя и тремя компрессорами. Нередко проблемы возникают также с машинами, которые регулярно перемещаются на большие расстояния по междугородним трассам, эксплуатируются в спортивном режиме (с работой двигателя на высоких оборотах) или, наоборот, постоянно стоят в пробках.

В заключение - несколько советов тем, кто несмотря на вышеприведенные аргументы решил установить перед радиатором своего автомобиля дополнительную защитную сетку. Устанавливайте такую защиту исключительно в официальных дилерских центрах, требуя гарантию на проведенные работы.

Контролируйте процесс установки, отдавая предпочтения сеткам с не слишком мелкими ячейками, желательно - сертифицированными автопроизводителем. Помните, что защитная сетка - такой же расходник, как, к примеру, воздушный фильтр. Со временем даже модель с не самыми мелкими ячейками забьется пухом и грязью и ее нужно будет заменить или демонтировать и прочистить.

Если сетка нештатная, то следует убедиться, что при установке осуществляется ее адекватный крепеж. В случае если сетку прикрутили кустарно парой саморезов, пластиковыми защелками или различными видами клея, повышается риск повредить радиатор. В случае ДТП и даже просто бомбардировки камнями такая защита может слететь и повредить радиатор гораздо сильнее, чем щебенка, летящая с дороги.

И, наконец, необходимо принять во внимание особенности эксплуатации того или иного автомобиля. Как правило, дополнительную защиту радиатора целесообразно устанавливать на автомобилях, которые часто используются для езды по трассе, а также в регионах, где летом температуры не самые высокие. В противном случае риск от установки допзащиты в большинстве случаев не оправдан.