Президент Беларуси направил поздравления всем россиянам с Днем России

Белорусско-российские отношения, констатирует Александр Лукашенко, закаленные в противостоянии современным угрозам, "будут прирастать новыми перспективными направлениями сотрудничества в интересах обеих стран и народов".

Об этом говорится в поздравлении, которое 12 июня от имени белорусского народа и себя лично президент РБ направил президенту Российской Федерации Владимиру Путину и всем россиянам по случаю Дня России, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Вы живете в великой стране с уникальной историей и бесценным культурным наследием. Растущий экономический потенциал, прорывные идеи в научно-технической сфере, масштабные социальные проекты качественно преобразуют нынешний облик России, укрепляя ее авторитет на международной арене", - отмечается в тексте поздравления.

Александр Лукашенко также направил поздравления председателю правительства России Михаилу Мишустину, председателю Совета Федерации Федерального Собрания Валентине Матвиенко, председателю Государственной думы Федерального Собрания Вячеславу Володину.