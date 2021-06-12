Титов: Антикоронавирусные меры в Москве не несут реальную угрозу для бизнеса

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что введенные в Москве ограничения из-за коронавируса, пока несут больше потенциальную, чем реальную угрозу для бизнеса.

Из-за быстрого подъема заболеваемости власти Москвы ввели новые ограничения. В частности, временно приостанавливается работа фудкортов и игровых комнат, а заведения общепита не смогут обслуживать посетителей в ночное время.

Как отметил бизнес-омбудсмен, введенные ограничения это не локдаун, ограничения незначительные, и поэтому ущерб для предпринимателей скорее потенциальный, чем реальный.

"Но все мы знаем, как быстро все может измениться... Опасность потери рабочих мест, как я и говорил в прошлом году, для социальной ситуации немногим лучше, чем эпидемия. Бизнес готов соблюдать все санитарные ограничения во имя всеобщего здоровья", - сказал Титов.

Также он призвал граждан "включить голову" и пройти вакцинацию. "Только так прервется череда: первый локдаун, второй, двадцатый и так далее", - пояснил омбудсмен.