В Москве из-за вспышки коронавируса закроются все зоопарки

Все зоопарки Москвы, в том числе и главный у метро "Баррикадная", будут закрыты с 13 по 20 июня из-за ухудшения эпидситуации. Об этом заявил в столичном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Зоопарки будут закрыты наравне с детскими и спортивными площадками, аттракционами и другими объектами отдыха. Как разъяснили в штабе, в таких местах особенно высок риск распространения ковида среди детей. А они являются переносчиками заболевания.

При этом учреждения культуры и театры будут работать. Для них сохранены все санитарные требования: заполняемость не более половины зала, масочный режим.

Ранее власти города призвали москвичей оставаться дома и ограничить социальные контакты в период с 13 по 19 июня.