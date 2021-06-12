Власти Москвы призвали горожан быть дома в выходные

Жителям Москвы стоит максимально сократить все социальные контакты в период продленных выходных. Об этом говорится в обращении заммэра Анастасии Раковой к москвичам.

"Лучше всего свести к минимуму все контакты, постараться отказаться от посещения массовых мероприятий и общественных мест, провести время дома, в кругу близких. Нерабочие дни продлены исключительно для того, чтобы попытаться остановить распространение инфекции", - отметила вице-мэр.

В идеале на период выходных дней стоит запланировать визит в пункт вакцинации, считает Анастасия Ракова. Она напомнила, что все прививочные пункты продолжат работу, записаться на вакцинацию можно любым удобным способом.