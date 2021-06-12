Власти Москвы разъяснили порядок работы до 19 июня

В связи с введением в Москве режима нерабочих дней с 13 по 19 июня не будут работать организации, которые обычно закрыты по выходным. Об этом заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

При этом продолжат свою работу предприятия непрерывного цикла и учреждения, определенные указом президента от 11 мая 2020 г. № 316. В основном это предприятия, обеспечивающие снабжение продовольствием и товарами первой необходимости, а также аптеки, медорганизации и финансовые учреждения.

В режим нерабочих дней переводятся органы исполнительной власти Москвы. Поликлиники, больницы и детсады продолжат работу в привычном режиме. Также не будут внесены коррективы в расписание ЕГЭ.