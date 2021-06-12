Задержана женщина, которая в Москве увела у матери 2-летнюю дочку

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании в Москве 34-летней женщины, которая без ведома матери увела ее 2-летнюю дочь.

Заявление о пропаже ребенка поступило в УМВД России по Ленинскому городскому округу Московской области от гражданки 1984 года рождения. Она сообщила, что ее знакомая, злоупотребив доверием, увела из дома малышку в неизвестном направлении.

Полицейские, изучив записи камер видеонаблюдения, обнаружили разыскиваемых в городском округе Балашиха. Задержанная доставлена в следственные органы. Жизни и здоровью девочки ни что не угрожает. Полиция выясняет мотивы похищения ребенка.