Активисты установили флаг России на Полярном круге в Красноярском крае

В честь Дня России, 12 июня, представители Русского географического общества (РГО) и Общероссийского народного фронта (ОНФ) установили государственный флаг в точке пересечения северного Полярного круга и реки Енисей.

Ради этой акции активисты совершили путешествие по Красноярскому краю. Из поселка Бор они отправились вертолетом до Туруханска, затем добрались с помощью того же транспорта в Игарку, после чего прошли по Енисею на лодке более полутора сотен километров до назначенного места.

Акцию "Флаги России" Народный фронт проводит каждый год, устанавливая российский триколор в исторически значимых точках страны. На этот раз инициаторы выбрали уникальную локацию, решив соединить государственным символом Российской Федерации ворота в Арктику и Енисейскую Сибирь.

Суда, идущие по Енисею, благодаря прихотливому фарватеру трижды пересекают северный Полярный круг, рассказал корреспонденту "РГ" о географической особенности этой территории активист ОНФ Павел Кочкарев.