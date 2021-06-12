В Гидрометцентре предупредили об аномальном очаге тепла в Сибири

В середине следующей недели очаг аномального тепла переместится в Западную Сибирь. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Так, в Салехарде температура будет на десять градусов выше нормы и составит 24-25 градусов тепла. После очаг продолжит смещаться на юго-восток и достигнет Тюменской области. Температура днем в этом регионе будет достигать 30 градусов тепла, пишет ТАСС.

В Омской области столбик термометра поднимется до отметки в 25-27 градусов, что на четыре-шесть градусов выше климатической нормы, отметил синоптик.

Ранее Вильфанд предупредил, что ряд российских регионов в ближайшие дни ждут опасные погодные условия.