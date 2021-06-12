В Гидрометцентре предупредили об опасной погоде в российских регионах

Ряд российских регионов в ближайшие дни ждут опасные погодные условия, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Так, в Орловской, Курской и Воронежской областях ожидаются ливни, грозы, град и ветер до 17 м/с.

"Аналогичная ситуация будет в республиках Северного Кавказа, но ветер уже до 25 м/с", - говорит специалист.

Ночные заморозки придут в Омскую, Иркутскую, Томскую и юг Тюменской областей - столбики термометров опустятся до 2-3 градусов ниже нуля. Северо-Западный федеральный округ, напротив, ждет сильная жара и высокое давление, что создает условия для повышенной пожароопасности.

Кроме того, как сообщил Вильфанд в беседе с ТАСС, Енисей и Обь грозят подъемом уровня воды в Барнауле, Томской области и Красноярском крае. На некоторых территориях возможны подтопления дорог и подворий.

Ранее метеорологи рассказали, когда в Москву вернется теплая погода.