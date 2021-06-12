В Новосибирске в День России 200 музыкантов устроят большой open-air

В Новосибирске в День России состоится светомузыкальное действо "Александр Невский". В концерте под открытым небом примет участие сводный хор в составе ста двадцати человек, Симфонический оркестр Новосибирской филармонии. В композиции задействованы две звонницы.

Как сообщили в министерстве культуры региона, open-air пройдет на территории новосибирского Троице-Владимирского собора. В концерте прозвучит музыка С. Прокофьева, Д. Шостаковича и М. Глинки.

Концерт приурочен Дню государственного единства России и 800-летию с дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, с чьим именем связано начало кардинальных преобразований в Российском государстве. Указом президента РФ 2021 год объявлен Годом Александра Невского.

- В честь этого события мы исполним одно из самых известных сочинений Сергея Прокофьева - Кантату "Александр Невский". Это большое вокально-инструментальное произведение, в котором заняты Новосибирский симфонический оркестр, Новосибирская хоровая капелла, приглашенные коллективы и солисты. На сцене будет более 200 человек, дирижер - маэстро Томас Зандерлинг, - сообщил генеральный директор Новосибирской филармонии Александр Бочарников.

Режиссер проекта, художественный руководитель творческого объединения "Святой мир" Олег Нудненко рассказал, что действие основано на исторической перекличке XIII и XX веков - героической борьбе русского народа с захватчиками. В постановке используются стихи Константина Симонова из поэмы "Ледовое побоище", еще два музыкальных опуса - "Праздничная увертюра" Шостаковича и отрывок из Акафиста Святому Благоверному князю Александру Невскому.

- Мы делаем видеографическое сопровождение высокого качества, будут задействованы светодиодные экраны, декорации, яркие световые эффекты, - отметил режиссер проекта.

Справка

Концерт "Александр Невский" пройдет при поддержке правительства Новосибирской области и по благословению митрополита Новосибирского и Бердского Никодима. В исполнении кантаты примет участие сводный хор из четырех коллективов - Новосибирской хоровой капеллы, Академического хора "АХ НЭТИ" Ассоциации выпускников НГТУ-НЭТИ, Академического хора им. Юрия Брагинского Новосибирского государственного технического университета и Хора НГУАДИ "Jam Sound".