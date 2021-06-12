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Рубрика: Общество

Выпускной банкет в Омске подорожал на 25 процентов

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Выпускные вечера омских одиннадцатиклассников состоятся 26 июня. Многие будут отмечать торжество в ресторане. Однако из-за режима ограничений собраться всему выпускному потоку в одном месте не разрешат.
Фото: Евгений Кармаев Фото: Евгений Кармаев
Фото: Евгений Кармаев

- Объединять классы не будут. Большие банкеты не разрешены. Чтобы снизить риск распространения коронавирусной инфекции, выпускной вечер будет проходить в каждом конкретном классе отдельно, - пояснила региональный министр образования Татьяна Дернова.

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Обеспечить отдельным кафе каждый класс в городе проблематично. Поэтому на рынке омского общепита возник ажиотаж, а цены взлетели. Выпускное застолье оказалось вдвое дороже свадебного. Даже предприимчивым родителям, которые заказали столики еще прошлой осенью, придется доплатить.

- Изначально мы договаривались, что угощения будут стоить две тысячи рублей на одного человека. Разумеется, без горячительных напитков. А сейчас рестораторы требуют добавили еще пятьсот, объяснив, что продукты подорожали, - пояснила мама выпускницы левобережной школы Ирина Александрова.

Для родителей, которые придут на торжество, цена такая же. Весной власти хотели ограничить их присутствие на последних звонках и выпускных вечерах одним представителем, но потом ограничение сняли.

В целом расходы на торжество, включая тамаду, оформление зала, цветы, фото и видео, подарки учителям в обычной школе обойдутся в 15 тысяч рублей. В гимназии - в полтора раза дороже.

Наряды выпускников 11 классов за последний год подорожали в среднем на три процента. Такие данные приводят эксперты SuperJob. Костюм юноши обойдется родителям в среднем в 16 тысяч рублей, платье девушки - в 16,5 тысяч. В Омске цены на праздничную одежду стартуют от четырех тысяч рублей, обувь - от трех тысяч. 18 процентов родителей сыновей и 13 процентов дочерей заявили, что не планируют покупать детям специальные наряды.

Минимальный выпускной бюджет в Омске составит порядка 30 тысяч рублей. И по карману это далеко не всем семьям.

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- Семь ребят из 24-х вообще не придут в ресторан, - сообщила мама ученика омской гимназии Марина Евсеенко. - Родители заявляют, что для семьи это слишком дорого, либо, что потратят эти деньги на подготовку ребенка в вуз.

По данным SuperJob, девятиклассники собирают на организацию выпускного вечера в среднем 6600 рублей. 26 процентов родителей мальчиков и 20 процентов родителей девочек не собираются покупать наряды.

Выпускные вечера в честь окончания школы омские девятиклассники проведут 30 июня.

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