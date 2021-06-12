Беспилотные суда в России смогут получат статус автономных уже осенью

Новости

Названа опасность смены климата после перенесенного COVID-19 12:03
Головин: Мы можем биться с Бельгией 11:58
Актриса и автор фэнтези-бестселлеров Люсинда Райли умерла в 55 лет 11:53
Двенадцать человек пострадали при стрельбе в американском Остине 11:52
Внутри движения BLM в США разразился крупный скандал 11:50
В России появится правкомиссия по садоводческим товариществам 11:46
Окончание изоляции в Великобритании может быть отложено на месяц 11:43
Видео: Наталия Орейро по-русски поздравила россиян с праздником 11:40
Россияне рассказали, представителей каких профессий считают самыми красивыми 11:40
Ловчев: Не вижу, чем сборная России может удивить на Евро 11:37
Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины 10:52
В Минпромторге исключили дефицит упакованной воды после введения маркировки 10:46
В России уменьшилось число сторонников наличных денег 10:27
В Подмосковье няня похитила ребенка 10:04
В Подмосковье фура врезалась в машину ДПС: погиб полицейский 09:58
Гидрометцентр заявил о сдвиге купального сезона в Москве 09:19
В Гидрометцентре предупредили об аномальном очаге тепла в Сибири 09:04
Аналитик назвала условия существенного укрепления рубля 08:52
Восемь человек погибли из-за утечки химикатов в Китае 08:36
Ко Дню России в Гаване открылась выставка Русского географического общества 08:08
При скрытом надзоре ГИБДД визуально зафиксирует разговор по телефону 07:54
Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту два километра 07:52
Два человека погибли в перестрелке в американском штате Джорджия 07:21
От взрыва в шахте в Колумбии пострадали 12 человек 05:24
В ЦБ готовят маркировку компаний с признаками нелегальной деятельности 05:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы имена лауреатов Госпремии
Названы имена лауреатов Госпремии
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
12.06.2021 12:01
Рубрика: Экономика

Беспилотные суда в России смогут получат статус автономных уже осенью

Текст: Наталья Коротченко (Астрахань)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Россия лидирует в сфере внедрения безэкипажных технологий в мореплавании. Как объявили участники международного научного форума "Каспий 2021: пути устойчивого развития", который состоялся в мае в Астраханском госуниверситете, отечественные беспилотные суда уже этой осенью первыми в мире смогут получать официальный статус морского автономного надводного флота.

Фото: Минобороны РФ
Для российского флота построят ракетный корвет-невидимку "Меркурий"

Как сообщил гендиректор отраслевого центра MariNet, поддерживающего развитие высоких технологий для морской отрасли в рамках проекта Национальной технологической инициативы, Александр Пинский, прорыв в сфере безэкипажных морских технологий Россия совершила буквально за последние два года.

- Мы первыми в мире создали полный комплекс и технических, и правовых условий, чтобы можно было применять автономные суда, - заявил он.

По словам завкафедрой "Морское право" юридического института Российского университета транспорта Василия Гуцуляка, еще в декабре 2020 года принято положение, которое вводит понятия автономного и полуавтономного судов в торговое мореплавание. И уже готов для внесения в Госдуму РФ проект федерального закона, устанавливающего понятие внешнего экипажа, как сотрудников, осуществляющих дистанционное управление самоходным судном.

Ученые отмечают, что экспериментальные рейсы автономных судов сейчас пробуют и другие страны. Но у России в этом отношении самый большой масштаб и опыт эксплуатации. В этом году в российские порты планируется поставить шесть буксиров-автоматов для обслуживания судов.

В регионах Экономика Транспорт Водный транспорт Общество Наука Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астрахань

Главное сегодня

12 июня - День России
12 июня - День России
Путин заявил, что Байден радикально отличается от Трампа
Песков назвал причину проведения саммита Путина и Байдена
Роспотребнадзор предложил смягчить правила въезда в РФ для части россиян
Банк России повысил ключевую ставку до 5,5%
Как новые условия льготной ипотеки изменят доступность жилья
Почему растет импорт пальмового масла и чем это грозит