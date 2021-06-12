Беспилотные суда в России смогут получат статус автономных уже осенью

Россия лидирует в сфере внедрения безэкипажных технологий в мореплавании. Как объявили участники международного научного форума "Каспий 2021: пути устойчивого развития", который состоялся в мае в Астраханском госуниверситете, отечественные беспилотные суда уже этой осенью первыми в мире смогут получать официальный статус морского автономного надводного флота.

Как сообщил гендиректор отраслевого центра MariNet, поддерживающего развитие высоких технологий для морской отрасли в рамках проекта Национальной технологической инициативы, Александр Пинский, прорыв в сфере безэкипажных морских технологий Россия совершила буквально за последние два года.

- Мы первыми в мире создали полный комплекс и технических, и правовых условий, чтобы можно было применять автономные суда, - заявил он.

По словам завкафедрой "Морское право" юридического института Российского университета транспорта Василия Гуцуляка, еще в декабре 2020 года принято положение, которое вводит понятия автономного и полуавтономного судов в торговое мореплавание. И уже готов для внесения в Госдуму РФ проект федерального закона, устанавливающего понятие внешнего экипажа, как сотрудников, осуществляющих дистанционное управление самоходным судном.

Ученые отмечают, что экспериментальные рейсы автономных судов сейчас пробуют и другие страны. Но у России в этом отношении самый большой масштаб и опыт эксплуатации. В этом году в российские порты планируется поставить шесть буксиров-автоматов для обслуживания судов.