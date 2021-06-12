Трасса "Таврида" станет самой большой в мире галереей стрит-арта

Ко Дню России команда художников Desarte365 арт-кластера "Таврида" на подпорной стене 265-го километра трассы под Севастополем изобразила монументальный крымский пейзаж в цветах государственного флага России. Теперь художники ставят своей задачей за несколько лет вдоль федеральной трассы "Таврида" создать 90 гигантских придорожных панно на протяжении 250 километров автострады. Масштабный проект стартовал в 2020 году в рамках фестиваля "Таврида.АРТ". Об этом рассказал руководитель арт-кластера "Таврида" Сергей Першин.

На самой последней картине нарисована девушка в маковом крымском поле. Этих ярких цветов нынешним летом на полуострове особенно много. Полотно объединило белый цвет облаков, синее море Черное море и цветущие алые маки.

- Фигура девушки в центре - это воплощение русской доброты, свободы, открытости. У нее теплая улыбка, она лучезарная и даже немного светится, - рассказал резидент арт-кластера "Таврида", лидер команды Desarte365 художник Александр Милицин. - Это обобщенный образ русской души - не исторический, а сегодняшний, современный.

На протяжении пяти дней над картиной трудились шесть художников. Для колоссального полотна площадью 429 квадратных метров понадобилось 200 литров фасадной краски и 300 аэрозольных баллончиков. Картина длиной 43 метра и высотой 10 метров уместила крымский пейзаж с узнаваемыми очертаниями южнобережных гор. Чтобы передать красоту природы, авторы использовали свыше 25 оттенков красного, синего и белого цветов. Панно этого года, приуроченное ко Дню России, стало уже седьмой работой художников в арт-галерее под открытым небом на трассе "Таврида". Пять картин созданы в прошлом году.

- Проект рассчитан на несколько лет, за это время мы создадим вдоль трассы "Таврида" около 90 арт-объектов, - рассказал Сергей Першин. - Важнейшая дорога Крыма станет еще и самой крупной в мире галереей стрит-арта протяженностью 250 километров.

Фото: Пресс-служба арт-кластера "Таврида"

В этом году к 9 мая команда Desarte365 создала еще одно панно по мотивам картины "Гвардейский тральщик "Защитник Т-411" В. И. Овчинникова. Попечителями проекта стали министерство транспорта РФ и Федеральное дорожное агентство "Росавтодор".