В Екатеринбурге врачи приняли участие в 12-часовом фортепианном марафоне

Двенадцать часов в центре Екатеринбурга в режиме нон-стоп звучала фортепианная музыка. Более двухсот исполнителей - юные музыканты, студенты, профессиональные пианисты и представители совершенно немузыкальных профессий - сменяли друг друга, исполняя рок, джаз и классику. Шестой год организатором необычного фестиваля выступает Свердловская Государственная детская филармония. Двух похожих марафонов еще не было!

- Первый марафон негласно называли "Рояль в кустах". Второй год у нас был "Рояль в цветах". В год литературы - "Рояль в стихах". А в этом году, в год медицинского работника, мы шутили - у нас "рояль в бинтах"! - рассказывает замдиректора детской филармонии Наталия Подкорытова.

Желание поддержать и поблагодарить врачей вылилось в необычную акцию.

Чуть поодаль от концертной площадки расположились три пианино, и покрыты они вовсе не бинтами, а рисунками. Художники расписывали их прямо на глазах у публики. Эти старые инструменты восстановили и украсили. Затем их настроят и отправят в дар трем медицинским учреждениям Екатеринбурга - Госпиталю ветеранов войн, ЦГБ № 3 и УГМК-Здоровье.

Оказалось, среди уральских врачей немало пианистов. И пятеро из них приняли участие в марафоне.

Например, Оксана Корнилова, врач-терапевт из Госпиталя ветеранов войн. Она закончила музыкальную школу в 1998 году, и до 2021 года за инструмент не садилась. Перед выступлением даже ноги дрожали! Когда шла к пациентам с коронавирусом, на дрожали. А тут - разволновалась.

- У нас в коллективе есть те, кто играет хорошо. Нам достанется вот то пианино, что с китами! - показывает Оксана на один из трех инструментов.

Художница Татьяна Сальникова заканчивает роспись пианино для госпиталя и объясняет смысл своих рисунков:

- Это сотворение мира! Три кита, на которых стоит мир, выше земля с домами и людьми, и сверху небо...

У фортепианного марафона в Екатеринбурге не было задачи поставить рекорд длительности, привлечь звезд или устроить соревнование между пианистами. Публика одинаково тепло встречала и виртуозные выступления, и совсем простенькие этюды начинающих музыкантов. Цель была одна - наполнить позитивом всех участников, и слушателей, и исполнителей.

Марафон продолжался до полуночи, до наступления Дня России.