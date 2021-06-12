В Екатеринбурге врачи приняли участие в 12-часовом фортепианном марафоне

- Первый марафон негласно называли "Рояль в кустах". Второй год у нас был "Рояль в цветах". В год литературы - "Рояль в стихах". А в этом году, в год медицинского работника, мы шутили - у нас "рояль в бинтах"! - рассказывает замдиректора детской филармонии Наталия Подкорытова.
Желание поддержать и поблагодарить врачей вылилось в необычную акцию.
Чуть поодаль от концертной площадки расположились три пианино, и покрыты они вовсе не бинтами, а рисунками. Художники расписывали их прямо на глазах у публики. Эти старые инструменты восстановили и украсили. Затем их настроят и отправят в дар трем медицинским учреждениям Екатеринбурга - Госпиталю ветеранов войн, ЦГБ № 3 и УГМК-Здоровье.
Оказалось, среди уральских врачей немало пианистов. И пятеро из них приняли участие в марафоне.
Например, Оксана Корнилова, врач-терапевт из Госпиталя ветеранов войн. Она закончила музыкальную школу в 1998 году, и до 2021 года за инструмент не садилась. Перед выступлением даже ноги дрожали! Когда шла к пациентам с коронавирусом, на дрожали. А тут - разволновалась.
- У нас в коллективе есть те, кто играет хорошо. Нам достанется вот то пианино, что с китами! - показывает Оксана на один из трех инструментов.
Художница Татьяна Сальникова заканчивает роспись пианино для госпиталя и объясняет смысл своих рисунков:
- Это сотворение мира! Три кита, на которых стоит мир, выше земля с домами и людьми, и сверху небо...
У фортепианного марафона в Екатеринбурге не было задачи поставить рекорд длительности, привлечь звезд или устроить соревнование между пианистами. Публика одинаково тепло встречала и виртуозные выступления, и совсем простенькие этюды начинающих музыкантов. Цель была одна - наполнить позитивом всех участников, и слушателей, и исполнителей.
Марафон продолжался до полуночи, до наступления Дня России.