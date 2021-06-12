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12.06.2021 21:30
Рубрика: Экономика

Россияне стали быстрее возвращать переданные коллекторам долги

Текст: Евгения Думанская

В 2021 году просроченные долги, переданные коллекторам по договорам цессии, в среднем гасятся за год и десять месяцев, следует из исследования Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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При этом, как отметил президент ассоциации Эльман Мехтиев, в прошлом году средний срок погашения вырос более чем на семь месяцев по сравнению с 2019 годом. По его мнению, на это повлияла не только пандемия, но и активное предоставление коллекторскими агентствами кредитных каникул физлицам.

Сейчас количество запросов на кредитные каникулы снижается, и специалисты прогнозируют, что срок погашения по итогам года будет примерно на уровне 2019-го, передает ТАСС.

Кстати, на этой неделе президент Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность за недобросовестные действия кредиторов при взыскании просроченных долгов с граждан. Документ также распространяет эти правила на банки.

Экономика Финансы Долги и кредиты Рынок кредитования

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