Россияне стали быстрее возвращать переданные коллекторам долги

В 2021 году просроченные долги, переданные коллекторам по договорам цессии, в среднем гасятся за год и десять месяцев, следует из исследования Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.

При этом, как отметил президент ассоциации Эльман Мехтиев, в прошлом году средний срок погашения вырос более чем на семь месяцев по сравнению с 2019 годом. По его мнению, на это повлияла не только пандемия, но и активное предоставление коллекторскими агентствами кредитных каникул физлицам.

Сейчас количество запросов на кредитные каникулы снижается, и специалисты прогнозируют, что срок погашения по итогам года будет примерно на уровне 2019-го, передает ТАСС.

Кстати, на этой неделе президент Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность за недобросовестные действия кредиторов при взыскании просроченных долгов с граждан. Документ также распространяет эти правила на банки.