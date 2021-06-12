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Рубрика: Общество

Врач объяснил, как вычислить рак по одному внешнему признаку

Текст: Оксана Грибанова

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о внешнем признаке онкологического заболевания.

Фото: iStock
Онколог рассказал, как распознать рак на ранней стадии

Как он пояснил в эфире телеканала "Россия 1", речь идет о так называемых "кровавых слезах". По словам специалиста, такое бывает при онкологии слезной железы. Кроме того, симптом встречается при болезнях печени.

Отмечается, что опухоли слезных желез - группа новообразований слезной железы - достаточно быстро прогрессируют. Не исключено прорастание в окружающие ткани.

Ранее онколог Иван Карасев предупредил о признаках развития одного из самых опасных видов онкологии - рака поджелудочной железы, который выражается в боли по ночам в положении на спине. Локализация болей зависит от расположения опухоли.

Отмечается, что при заболевании пациенты зачастую отказываются от жирной пищи и мяса. При этом после еды могут проявляться тошнота, рвота, изжога. Изменение цвета кожи (от желтого до зеленоватого), окрашивание слизистых оболочек и склер, кожный зуд, снижение веса и появление отвращения к пище - другие признаки недуга.

Общество Здоровье Онкология: как победить рак

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