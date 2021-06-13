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13.06.2021 06:10
Рубрика: В мире

Байден с супругой нарушили королевский протокол на саммите G7

Фото: AFP/JACK HILL Фото: AFP/JACK HILL
Фото: AFP/JACK HILL

Президент США Джо Байден с супругой Джилл нарушили королевский протокол на саммите "Большой семерки" (G7). По его правилам, последними на официальное мероприятие прибывают члены королевский семьи, а все гости должны быть уже на месте, передает Daily Mail.

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Однако американский лидер прибыл на пять минут позже королевы Великобритании Елизаветы II, а также герцога и герцогини Кембриджских, принца Чарльза и Камиллы. Издание отмечает, что королева нисколько не обиделась и приветливо общалась с Байденом и его супругой. Это была первая встреча Елизаветы II с нынешним президентом США.

Ранее сообщалось, что Джо Байден "заблудился" в ресторане во время саммита G7. Президент США зашел на веранду заведения, остановился и начал оглядываться. Присутствующие журналисты поинтересовались у него, как проходит саммит. Президент США ответил, что мероприятие "очень хорошее". После этого СМИ предположили, что Байден попросту заблудился.

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