Байден с супругой нарушили королевский протокол на саммите G7

Президент США Джо Байден с супругой Джилл нарушили королевский протокол на саммите "Большой семерки" (G7). По его правилам, последними на официальное мероприятие прибывают члены королевский семьи, а все гости должны быть уже на месте, передает Daily Mail.

Однако американский лидер прибыл на пять минут позже королевы Великобритании Елизаветы II, а также герцога и герцогини Кембриджских, принца Чарльза и Камиллы. Издание отмечает, что королева нисколько не обиделась и приветливо общалась с Байденом и его супругой. Это была первая встреча Елизаветы II с нынешним президентом США.

Ранее сообщалось, что Джо Байден "заблудился" в ресторане во время саммита G7. Президент США зашел на веранду заведения, остановился и начал оглядываться. Присутствующие журналисты поинтересовались у него, как проходит саммит. Президент США ответил, что мероприятие "очень хорошее". После этого СМИ предположили, что Байден попросту заблудился.