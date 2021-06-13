Defense News: НАТО может отказаться от размещения в Европе ядерных ракет

Лидеры стран НАТО намерены по итогам предстоящего саммита в Брюсселе объявить о том, что выступают против размещения в Европе ядерных ракет наземного базирования. Такую информацию распространил журнал Defense News, ссылаясь на источники в Евросоюзе и Конгрессе США.

По их данным, такое положение содержится в проекте коммюнике, которое должно быть опубликовано после завершения саммита. Данное решение рассматривается как возможный способ снижения напряженности в отношениях с Москвой, а также как первый шаг в диалоге по контролю над вооружениями в преддверии саммита Россия-США в Женеве, пишет ТАСС.

Саммит НАТО состоится в Брюсселе 14 июня и станет самым коротким почти за 20 лет. Он будет продолжаться один день и состоять лишь из одной рабочей сессии. В ней примет участие президент США Джо Байден, отправившийся на этой неделе в свою первую зарубежную поездку в качестве президента. Кульминацией турне Байдена станет встреча с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится в Швейцарии 16 июня.