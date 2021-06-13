Новости

Defense News: НАТО может отказаться от размещения в Европе ядерных ракет 03:02
Ромелу Лукаку: Я плакал, когда узнал, что случилось с Кристианом 02:17
Вильфанд: Вода на курортах Черного моря прогреется во второй половине июня 01:36
Леонид Федун: Возможно, Россия проиграла будущему чемпиону Европы 00:47
Глава ВОЗ допустил возможность утечки COVID из лаборатории 00:40
Врач сборной Дании рассказал, что произошло с Эриксеном 00:28
Кристиана Эриксена признали лучшим игроком матча Дания - Финляндия 00:10
Англия - Хорватия - онлайн-трансляция матча чемпионата Европы по футболу 00:05
Остаток сессии студенты МГУ и ВШЭ сдадут дистанционно 12.06.2021
Аналитик назвала условия для падения доллара до 60 рублей 12.06.2021
Российские футболисты уступают бельгийцам после первого тайма в матче Евро 12.06.2021
Полет в космос в компании Джеффа Безоса продали за 28 миллионов долларов 12.06.2021
В Париже задержали мужчину, бросившего муку в лидера левой партии 12.06.2021
Мясников объяснил, чем полезен суп, и как может навредить 12.06.2021
Россияне стали быстрее возвращать переданные коллекторам долги 12.06.2021
Прерванный матч Евро Дания - Финляндия возобновится в 21.30 мск 12.06.2021
Машина въехала в здание клиники в американском Питтсбурге: 3 человека погибли 12.06.2021
Мы желаем датскому футболисту Эриксену выздоровления 12.06.2021
Назван состав сборной России на матч Евро против команды Бельгии 12.06.2021
Палата Республики Сербской окрасится в цвета российского триколора 12.06.2021
УЕФА сообщил о стабилизации состояния Кристиана Эриксена 12.06.2021
В Чикаго при стрельбе на улице один человек убит, 9 получили ранения 12.06.2021
Сборная России поддержала потерявшего сознание на Евро датского футболиста 12.06.2021
Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен пришел в сознание 12.06.2021
Потерявшего сознание датского футболиста в матче Евро госпитализировали 12.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
13.06.2021 03:02
Рубрика: В мире

Defense News: НАТО может отказаться от размещения в Европе ядерных ракет

Лидеры стран НАТО намерены по итогам предстоящего саммита в Брюсселе объявить о том, что выступают против размещения в Европе ядерных ракет наземного базирования. Такую информацию распространил журнал Defense News, ссылаясь на источники в Евросоюзе и Конгрессе США.

Фото: AFP/PAUL J. RICHARDS
Посольство РФ назвало провокацией использование B-52H на учениях НАТО

По их данным, такое положение содержится в проекте коммюнике, которое должно быть опубликовано после завершения саммита. Данное решение рассматривается как возможный способ снижения напряженности в отношениях с Москвой, а также как первый шаг в диалоге по контролю над вооружениями в преддверии саммита Россия-США в Женеве, пишет ТАСС.

Саммит НАТО состоится в Брюсселе 14 июня и станет самым коротким почти за 20 лет. Он будет продолжаться один день и состоять лишь из одной рабочей сессии. В ней примет участие президент США Джо Байден, отправившийся на этой неделе в свою первую зарубежную поездку в качестве президента. Кульминацией турне Байдена станет встреча с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится в Швейцарии 16 июня.

В мире Европа В мире США Международные организации НАТО

Главное сегодня

Defense News: НАТО может отказаться от размещения в Европе ядерных ракет
Глава Кисловодска серьезно пострадал после падения с электросамоката
В Кремле прокомментировали планы Байдена на отдельную пресс-конференцию
Больные не подозревают: врачи заявили об изменении симптомов COVID-19
Путин назвал помощь странам с вакциной от COVID ответственностью РФ перед миром
Утечка данных о мизерных налогах миллиардеров шокировала США
Как во Франции решают конфликты соседей